Davutoğlu'ndan Avrupa Parlamentosu'na: Kimse bize kibirle konuşamaz!

Başbakan Ahmet Davutoğlu Memur-Sen’in 5. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada konuşan Davutoğlu, “Ayrımcılık iltimas kültürünü tümden yıkacağız. Bu benim yakınımdır bu benim akrabamdır tanıdığımdır gibi bir kültürle devlet yönetilmeye başlandı mı çöküşün izlerini görürsünüz.” diye konuştu. Davutoğlu aynı zamanda 15 Ocak 2005 yılından sonra memuriyete başlamış olanlara da bir derece, ek derece verilmesi konusunda da prensip kararı aldıklarını belirtti.

Avrupa Parlamentosu'nun 'Ermeni Soykırımı' tasarısını kabul etme kararına da tepki gösteren Davutoğlu, "Papa ister Avrupa’da son dönemde artan ırkçılığın neredeyse sesi haline gelmiş olan Avrupa Parlamentosu, kimse bize tepeden konuşamaz. Kimse bize kibirle konuşamaz. Kibirle konuşana izin vermeyiz. Bizimle konuşacak olan göz mesafesinden konuşacak" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim kültürümüzde nepotizm yoktur. Ayrımcılık iltimas kültürünü tümden yıkacağız. Tek bir esas var. Ehliyet ve liyakat. Ehliyet ve liyakatin olmadığı yerde başarı olamaz. Bu benim yakınımdır bu benim akrabamdır tanıdığımdır gibi bir kültürle devlet yönetilmeye başlandı mı çöküşün izlerini görürsünüz. Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemlerinde de bütün devletlerin yükseliş dönemlerinde de en kritik özellik meritokrasidir yani ehliyet ve liyakate duyulan saygıdır. Ben size şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Memur-Sen üzerinden bütün memurlarımız bizim iktidar olduğumuz dönemlerde geçmişte 12 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de tek bir kriterle değerlendirileceksiniz. Ehliyet ve liyakat."

‘Millileşme kampanyası başlatıyoruz’

"2023’e doğru giderken her alanda millileşme gerçekleştireceklerini belirten Davutoğlu, "Seçim beyannamemizde 350 sayfalık beyannameyi dikkatlice okuyanlar göreceklerdir ki beyannamenin özündeki insan onuru ve demokrasi, yeni Anayasa arayışları yanında millileşme en temel husustur. Her alanda bu milleti onurlu kılmak üzere insan onuru ile milli onuru yan yana ve bir arada değerlendirmek üzere millileşme kampanyası başlatıyoruz. 2023’e doğru giderken milli muharip uçağı yapacağız, milli savaş gemimizi yapıyoruz, milli bölgesel uçağı yapıyoruz, 2018’de milli tankımız Altay’ı bitirmiş olacağız, milli aşıyı sağlık sisteminde gerçekleştireceğiz, milli plazmayı geliştireceğiz, milli uzay ajansını kuracağız, milli füze sistemini kuracağız. Bu memlekette milli olmayan hiçbir şey olmayacak" ifadelerini kullandı."

‘Kibirle konuşana izin vermeyiz’

"’Ermeni soykırımı’ iddialarını kabul eden Avrupa Parlamentosu’nun kararını ve Papa’yı eleştiren Davutoğlu, "Sözde soykırım iddialarıyla ilgili olarak biz 100 yıllık acılar konusunda çok çağrılar yaptık. 2005’te TBMM’de bütün partilerin ortak çağrısı oldu. Daha sonra geçen sene cumhurbaşkanımızın başbakan olarak yayımladığı taziye mesajı oldu. Bu sene Hrant Dink’in vefat yıl dönümünde benim yayınladığım mesaj oldu. Hep dostluk eli uzattık. Buradan bir kez daha söylüyorum. Türkler ve Ermeniler ve diğer milletler 1’inci Dünya Savaşı’nın acısını yaşayan herkesle oturup konuşmaya hazırız. Acıları paylaşmaya hazırız. Biz her şeyden önce insanız. İnsanlık bilinciyle davranırız. Ama bir şeyi bize yapamazlar. Bize tepeden konuşamazlar. İster taşıdığı dini kimlikle Papa ister Avrupa’da son dönemde artan ırkçılığın neredeyse sesi haline gelmiş olan Avrupa Parlamentosu, kimse bize tepeden konuşamaz. Kimse bize kibirle konuşamaz. Kibirle konuşana izin vermeyiz. Bizimle konuşacak olan göz mesafesinden konuşacak. Bizimle göz mesafesinden konuşacak herkesle her şeyi konuşuruz. Ama bir milim dahi göz mesafesinin üstüne çıkanla hiçbir şey konuşmaz, hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz" şeklinde konuştu."