Davutoğlu'na göre 9 puanlık artışta etkili olan faktör 'sessiz çoğunluk'

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimi sonrası yaklaşık 9 puanlık bir oy artışı ile AKP'nin yüzde 49.5'le tek başına iktidarı geri almasını “Daha önce sessiz bir çoğunluktan söz etmiştim. ‘O değiştirecek bütün ibreleri’ dedim. İşte o sessiz çoğunluk etkili oldu” dedi. Davutoğlu, aldıkları oy oranına "kendisinin de şaşırdığını" söyledi.

“Türkiye’yi her türlü kutuplaşmadan, çatışmadan, gerilimden çıkaracağız" diyen Davutoğlu, "Bu seçimde yenilen yoktur, Türkiye, demokrasimiz kazandı. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar; verdikleri mesaj 4 yılda yönetime yansıyacak" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan'ın sorularını yanıtladı. Davutoğlu'nun açıklamalarını "Davutoğlu’nun üçlüsü" başlığıyla köşesine taşıyan (3 Kasım 2015) Çevikcan'ın yazısından ilgili bölümler şöyle:

Balkon konuşmasının ardından Başbakan Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu ile sohbet olanağı bulduk.

“Hayırlı olsun” temennilerimize teşekkür ettikten sonra, seçimden iki gün önce Konya’da bizlerle yaptığı sohbeti hatırlatarak ilk soruyu o sordu.

“Eğer size Konya’da görüştüğümüzde Ak Parti’nin bu oy oranını söylesem ne derdiniz?” dedi.

Ben, “Yüzde 49’a şaşırdım. Şaşıracağımı söylerdim” diye yanıt verdi.

Sare hanım da sonucun tadını çıkararak bize katıldı; “Tahmin edebilen var mıydı bu oranı sizlerin içinde?” diye sordu.

Başbakan Davutoğlu, yine Konya gezimizi hatırlatarak, “Hatırlıyor musunuz orada sessiz bir çoğunluktan söz etmiştim. ‘O değiştirecek bütün ibreleri’ dedim. İşte o sessiz çoğunluk” diye sözlerini sürdürdü.

“Neler hissediyorsunuz? Yorgun musunuz?” diye sorduğumda

“Yok. Şu anda hiç uyumadan 3 gün çalışabilirim” yanıtını verdi.

“Çok mutluyum tabii” diye ekledi.

“Bu sonuçta sizce hangi faktörler daha etkili oldu?” sorusuna ise şu ifadelerde karşılık verdi:

"Samimiyet ve istikrar"

“Birçok faktör ama bence samimiyet. Millet samimi olarak kimin bu ülke için gayret sarf etmeye hazır olduğunu, kimin fedakarlık yapmaya hazır olduğunu, kimin bu anlamda birikimini bütünüyle ortaya koymaya hazır olduğunu gördü. Bence milletin fark ettiği şey samimiyet oldu. Şu 4 ay tarih içinde bir test tüpüydü, bir laboratuvardı. Bazen laboratuvara girersin bir mekandır; bazen de bir süreç, tarih içinde bir laboratuvardır. Bu 4 ay o kadar çok şey ortaya koydu ki. Millet o derin irfanı ile bir istikrarın önemini fark etti. İki Ak Parti’siz bir siyasi gelecek tasavvurunun imkansız olduğunu fark etti. Üç, bizim samimi olduğumuzu gördü. O dönem 7 Haziran’dan itibaren bu balkonda bir karamsarlık havası vermeye çalışanlar oldu. Yeis, ümitsizlik vermeye çalışanlar oldu. ‘Başınızı kaldırın’ demiştim ben burada. İşte başlarını kaldırdılar.”

Davutoğlu, yapılan tartışmaları geride bırakmak gerektiğini, milletin istikrar, güven ve çözüm isteğini ortaya koyduğunu söyledi. Demokrasiden, hukuktan, adaletten, şefkatten geriye gidilmeyeceğinin, herkesin hukukunun güvence altında olduğunun altını çizerek, “78 milyonun hukuku mutlaka korunacak” dedi.

"Kutuplaşma bitecek"

Başbakan’ın şu sözlerini de not ettik:

“Türkiye’yi her türlü kutuplaşmadan, çatışmadan, gerilimden çıkaracağız. Bu seçimde yenilen yoktur, Türkiye, demokrasimiz kazandı. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar; verdikleri mesaj 4 yılda yönetime yansıyacak. Bu zafer şu veya bu kesimin değil 78 milyonundur. Kazanan gençler, kadınlar, öğrenciler, memurlar, çiftçilerdir, kazanan 78 milyon. Biz mesajı aldık. Bu topraklara sadece sevgi tohumları ekeceğiz, milletin tek bir ferdi bile ayrımcılığa uğramayacak.”

Yeni bir dil çağrısı

Başbakan’a, balkon konuşmasındaki, “tartışmaları artık geride bırakalım” sözlerinin muhalefet partilerine dönük bir çağrı içerip içermediğini sorduğumuzda, “Bir çağrı boyutu var tabi” dedi.

“Yeni bir sayfa açılırken yeni dönemde yeni bir dil çağrısında mı bulunuyorsunuz” diye sorduğumuzda ise, temkinli bir yanıt aldık. Davutoğlu, “İnşallah” demekle yetindi.

Başbakan’ın manşeti: ‘Türkiye kazandı’

Sonra, “Çok eski bir gazetecilik numarasıdır ama manşeti siz atıyor olsaydınız ne atarsınız?” sorusuyla epey keyiflenen ancak manşeti de hemen söyleyemeyen, gülümseyerek bulmaya çalışan Davutoğlu’nun imdadına Sare hanım yetişti.

“Türkiye kazandı” dedi.

Başbakan Davutoğlu da eşine destek verdi:

“Herhalde güzel bir başlık olurdu. Gelecek kazandı derdik. Türkiye kazandı, gelecek kazandı.”

Sohbetin sonunda vedalaşırken, eşinin özellikle son 5 aydaki çalışma temposunu en iyi bilen Sare hanımın “Sizler için de yoğun bir dönem oldu” sözü ortamdaki herkesi epey güldürdü.