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Politika

Davutoğlu'ndan Ermenistan'a: İşgal edilen Azeri topraklarından çekil, projelerden dışlanma

Başbakan olduktan sonra ikinci yurt dışı ziyaretini Bakü'ye yapan Davutoğlu, 'Azerbaycan topraklarının her bir santimetrekaresi kurtulana kadar, Türkiye, Azerbaycan’ın yanında olacak' dedi

19 Eylül 2014 16:20

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan Bakü'ye yaptığı ziyaret esnasında Ermenistan'a çağrıda bulunarak "İşgal edilen Azeri topraklarından çekil, projelerden dışlanma" mesajı verdi.

Başbakan olarak ikinci yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yapan Davutoğlu, yarın (20 Eylül 2014) Avrupa'ya gidecek Azeri gazı için birlikte temel atacağı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Davutoğlu konuşmasında "Azerbaycan topraklarının her bir santimetrekaresi kurtulana kadar, Türkiye, Azerbaycan’ın yanında olacak" dedi.

Azeri gazını Avrupa'ya ulaştıracak projede temel atma törenine katılacak olan Davutoğlu ve Aliyev'den, Ermenistan'a çağrı geldi. Ermenistan'a, "İşgal edilen Azeri topraklarından çekil, projelerden dışlanma" mesajı verildi.

Aliyev, "Ermenistan tecrit ediyor. Tüm teşebbüsler, Ermenistan’ın iştiraki olmadan yapılıyor. Ermenistan bunları yaparsa, işbirliği için daha güzel imkanlar oluşacaktır" derken, Davutoğlu da, "Güney gaz koridoru ile Kafkasları Balkanlara bağlayacağız. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilirse, diğer ülkeler gibi Ermenistan da buradan istifa eder" şeklinde konuştu.

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