Davutoğlu'ndan 'en sağlam anketçilere' ziyaret

Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti genel merkezinden evine dönerken aracını durdurarak, "Toplumun aynasısınız, en sağlam anketi siz verirsiniz" dediği taksicileri ziyaret etti.

Davutoğlu, AKP Genel Merkezi'ndeki çalışmalarının ardından evine dönerken güzergahı üzerinde bulunan bir taksi durağını ziyaret etti.

Filistin Caddesi'nde konvoyu durdurarak aracından inen Davutoğlu, konutunun yakınındaki Petek Taksi Durağı esnafını ziyaret etti.

Taksici esnafıyla bir süre sohbet eden Davutoğlu, ikram edilen çayı içti. Taksici esnafının Türkiye'nin güvenilir kamuoyu anketçileri olduğunu belirten Başbakan Davutoğlu, "Toplumun aynasısınız, en sağlam anketi siz verirsiniz" dedi.

Bir taksicisi esnafının Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeleri hatırlatması üzerine Davutoğlu, "Aklımız rehinelerdeydi, onlar da geldi" diye konuştu.

Yaklaşık 15 dakika süren ziyaret sonrası Davutoğlu, duraktan ayrılırken taksicilerle fotoğraf çektirdi.