Davutoğlu: Zeytinlik kaybetmeye memleketin tahammülü yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Soyer'in zeytin fidanı hediye ettiği Davutoğlu, zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğine tepki göstererek, "Yangın dolayısıyla geçen yıl çok zeytinlik kaybettik. Daha fazla zeytinlik kaybetmeye bu memleketin tahammülü yok. Umut ediyoruz bu yanlıştan dönülür" dedi.

Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu'nu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı'ndaki başkanlık binasında Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer karşıladı. Gelecek Partisi yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Tunç Soyer, Davutoğlu'na zeytin fidanı hediye etti. Görüşme sonrası konuşan Başkan Soyer, "Sayın başbakanımızı misafir etmenin büyük gurur ve mutluluğunu duyuruyoruz. Bize vakit ayırdıkları için kendisine minnettarım. Hepimize umut oldular. Çok mutluyuz ve teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Soyer ile görüşmesine dair açıklama yapan ve zeytinlikleri madencilik faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğine tepki gösteren Davutoğlu şöyle konuştu:



"Doğal ortamın ve Türkiye’nin ekolojik zenginliklerinin korunması konusunu ele aldık. Zeytinlikler bir arazi ve toprak. Büyük bir rant alanı olarak görülmemesi gerekir. Hele de son dönemde. Asırlarca yılı aşkın tarihe sahip zeytin ağaçlarımız var. Yangın dolayısıyla geçen yıl çok zeytinlik kaybettik. Artık daha fazla zeytinlik kaybetmeye bu memleketin tahammülü yok. Umut ediyoruz bu yanlıştan dönülür ve o yasada gerekli düzenlemeler yapılır. Zeytinlikler bir ekolojik zenginliktir, sadece zeytin üreten bir ekonomi değil. Temelde bunu korunması esastır.”



Soyer ailesine misafirperverlikleri için teşekkür eden Davutoğlu şunları söyledi:



"Teşekkürüm hanımefendi ile birlikte güzel ve zarif misafirperverlikleri için. Tebriklerim ise bu güzel tarihi binada hizmet verme kararı almış olmalarından dolayı. Şehirlerin kültürlerini yansıtan en önemli mekanlarından biri belediye başkanlıklarıdır. Bu bütün dünyada böyledir. Maalesef bizde daha büyük binalar merakı ile tarihi binalarda hizmet vermek ihmal edilir oldu. Güzel İzmirimize yakışır 150 yıllık binada bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. İzmir bizim ufuk şehrimizdir. Türk milletinin denizle buluşmasının başladığı yerdir. Modernleşmenin eksen şehirdir. Cumhuriyetimizin kuruluş, İstiklal Savaşı'nın kurtuluş şehirdir ve demokrasimizin doğduğu şehirdir. Ben önümüzdeki dönemlerde İzmir'in hak ettiği değeri almasının ülkeme katkı sağlayacağı inancındayım.

"İzmir aşığıyım"

Geçmişte başbakanlık ofisini İzmir'i siyasetin merkezi yapma düşüncesi ile buraya açmıştık. Önümüzdeki dönemde İzmir siyaseti yönlendirecek ufuk şehri olacak. Sayın Tunç Başkan ile başta Kemeraltı olmak üzere bütün tarihi mekanları tek tek konuştuk. Mekanlarda yaptıkları düzenlemeler koruma faaliyetleri her türlü takdirin üstünde. Kırsal kesimlerde uyguladıkları projelerden bahsettiler. Küçükbaş hayvancılığı teşvik için süt fiyatlarında takip ettiği politika olmak üzere, kırsal kesimi kalkındırarak İzmir'in hinterlandını, arka bahçesini güçlendirmesi gerçekten çok önemli ve güzel hizmetler. Yerelde siyaset ne kadar demokratik ve zarif bir nitelik kazanırsa bu siyasete de yansır. Bütün bunları paylaştık ama esas odağımız İzmir’di. Ben İzmir aşığıyım." (ANKA)