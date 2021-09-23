Davutoğlu: Yurt eksikliği nedeniyle kız öğrencilerde okula gitme oranı düşebilir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kiralardaki fahiş zamlarla beraber öğrencilerin barınma sorunu yaşamasına dikkati çekerek, “Benim korkum ne biliyor musunuz; yurt eksikliği nedeniyle kız öğrencilerde okula gitme oranı düşebilir” dedi.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin aktardığına göre, “Yanıma bir baba geldi, ‘devlet yurtlarında yer bulamadık, ev tutacak param yok, kızımı göndermeyeceğim’ diyor. Son 15 günlük il ziyaretlerimin ana gündem maddesi yurt meselesiydi. Ama Cumhurbaşkanı tüm bu olaylardan kopuk, artık muhalefet etmekle çözülebilecek bir durum değil” diyen Davutoğlu, “Biz anlatıyoruz, tabloyu ortaya koyuyoruz ama öyle anlaşılıyor ki sadece bir yandaş kanal izliyor, çevresi de onun moralini diri tutabilmek için diğer açıklamalardan haberdar etmiyor, bunun başka izahı yok” ifadelerini kullandı.

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"Adalet, isim olarak zikredilip uygulamada görülmediği zaman duyanda bir burukluk oluşturur"

Davutoğlu Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çıkardığı “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” isimli kitabıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Cumhurbaşkanı'nı dinlerken bu kitabı bütün dünya liderlerine dağıtacağını söyleyince üzüldüm. Çünkü o anda Türkiye'nin adalet, hukuk kriterleri açısından, özgürlük kriterleri açısından herhangi bir uluslararası kuruluşun sıralamasına baksa o liderler, görürler ki Türkiye'de bir adalet eksikliği var. Bütün Anadolu'yu dolaşıyorum, Türkiye'nin doğusunda batısında en çok şikâyet edilen konulardan biri işsizlik ve ekonomik sorunlar, diğeri adaletsizlik ve hukuk sorunları. Şimdi, bir ülkede liderlik yapıyor olacaksınız ve ülkenin en fazla şikâyet edilen konusu hukuksuzluk, adaletsizlik olacak, ondan sonra siz kitap yazacaksınız. Kitap yazarın kaleminden çıkmalı, birleri adına yazılmamalı. Adalet ancak eylemle ortaya konduğu zaman değer ifade eder, isim olarak zikredilip uygulamada görülmediği zaman duyanda bir burukluk oluşturur, maalesef tablo bu.”

“Rus uçağını düşürdük” açıklaması

Davutoğlu, “Suriye olayında “Şam'da namaz kılınması” sözü size mal edildi, Rus uçağının düşürülmesinde “Emri ben verdim” sözünüz hala tartışılıyor. Ne diyorsunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Şam'da namaz kılmak sözü Tayyip Erdoğan'a aittir, bunu daha önce söyledim. Uçak konusunu da yine birçok kez açıkladım; Türkiye sınırları mutlak olarak korunur. Bahsi geçen uçağın kimliği belli değil, Rus uçağı olduğu belli değil ve bizim hava sahamızı ihlal ediyor. Olay 11-12 saniyede oluyor, o anda kararı ben mi vereceğim, angajman kuralı diye bir şey var. O gün sabah 9.30'da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar beni aradı ve ‘bir Rus uçağını düşürdük' dedi. Putin'e ben ve Sayın Erdoğan ayrı ayrı söyledik; bu sınırı geçmeyin, istenilmeyen bir olay olur dedik. Hava sahası bizim hava sahamız. ‘Hudut Namustur' deniyor ya, konu budur. Ben “Cumhurbaşkanı'na bilgi verin ama hemen açıklama yapmayın” dedim. Ama 15 dakika sonra Cumhurbaşkanı hemen “Bir Rus uçağını düşürdük” diye açıklama yaptı, o açıklama ile Ruslarla ilişkiler krize girdi. O günkü Güvenlik Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı “pilotla ilgili spekülasyonlar yapıldığını” söyledi. Ben de “Tetkik edin herhangi bir FETÖ irtibatı varsa cezai işlemi yapalım, yoksa ben TSK'yı sahipsiz bırakmam, çıkar “Talimatı Başbakan olarak ben verdim derim” dedim. Tetkik edilip FETÖ irtibatı yok dediklerinde de “Bunun sorumluluğu bana ait, talimatı ben verdim” dedim. Bu talimat o anda verilen talimat değil, kaldı ki o anda da duysam vurun derdim, Türkiye hava sahası yol geçen hanı değil."

En ücra ilçede Sedat Peker sorusu

17-25 Aralık soruşturmaları hakkında da konuşan Davutoğlu, Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları sonrasında bu davanın devam etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. “Bir iddia varsa, deliller ortaya konmuşsa buna bakılır. O deliller doğru mu değil mi ona yargı karar verir” diyen Davtuoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ileri sürdüğü iddiaları da hatırlattı. “Hepsi havada kaldı. Aralarında cinayet var, intihar var, aralarında Marina'ya çökme var, şu var, bu var hepsi kaldı” diyen Davutoğlu şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı'na biri twitle sert bir eleştiri yaptığında hemen işleme geçiyor savcılar ama Sedat Peker'in iddialarındaki ciddi olaylar için hiçbir hareket yok. Milletin vicdanı kanıyor, bugün Anadolu'ya gittiğinizde herkes bunu konuşuyor, bu dosyaları örtmeniz bir şey çözmüyor, daha da kötü yapıyor. Adaklı, Bingöl'ün çok ücra bir ilçesi. 50 yıldır oraya kimse gitmemiş. Orada bile insanlar ‘Sayın Başbakanım, bu Sedat Peker'in söylediklerine niye bir şey yapılmıyor’ diye soruyor. Veya ‘128 milyara ne oldu’ diyor. Erdoğan Bayraktar'ın da, Sedat Peker'in de, Sezgin Baran Korkmaz'ın da, hepsiyle ilgili süreç başlatılmalı. Soruşturma başlatacak savcı tarihe geçer.

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