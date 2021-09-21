Öğrenci talebi artarken, KYK'nın yurtlarında kapasite azaldı

Büyükşehirlerdeki kira artışlarıyla birlikte yurtlara olan talebin artması, beraberinde kapasite sorununu gündeme getirirken, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurt kapasitesinin bir önceki yıla göre azaldığı ortaya çıktı. 2020 yılında 698 bin 289 olan yurt kapasitesi, bu yıl temmuz ayı itibariyle 696 bin 966'ya geriledi.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin ortaya çıkan barınma sorunu giderek büyürken Gençlik ve Spor Bakanlığının verileri Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurt kapasitesinin geçtiğimiz yıla göre azaldığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretimdeki yurt sorununa yönelik, "Abartılacak bir sorun yok" dese de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın verileri, olumsuz tabloyu ortaya koydu.

Yurt sayısı da 781'den 772'ye düştü

2020 yılı sonunda Türkiye genelinde Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtların 698 bin 289 olan kapasitesi, 2021 yılı itibariyle 696 bin 966'ya geriledi. Türkiye'deki 8 milyon 240 bin 997 üniversite öğrencisine karşın KYK'ya bağlı yurt sayısında da azalma görüldü. 30 Aralık 2020 itibarıyla 781 olan yurt sayısı, bu yılın Temmuz ayında 772'ye düştü. Bu rakamlara göre devlet yurtlarının toplam kapasitesinin üniversite öğrencisi sayısına oranı ise yalnızca yüzde 8.2'de kaldı. Lisans ve ön lisans programlarındaki öğrenci sayısının devlet yurdu kapasitesine oranı ise yüzde 20 civarında gerçekleşti.

'Yurtlar fiziksel gelişimini tamamlayamadı' uyarısı

Bakanlığın raporlarında yurtlara ilişkin yaşanan sıkıntılarla ilgili de bazı ifadeler dikkat çekti. 2021 Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda KYK'ya ilişkin zayıflıklar arasında "Bazı yurtların fiziksel gelişimini tamamlamamasını" ve "Yurt yönetim süreci ile ilgili yaşanan sıkıntıları" başlıkları sıralandı. Aynı raporda yurtların geçmiş yıllarda yüzde 70 seviyesinde dolulukla hizmet verdiği belirtilirken günümüzde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı da ifade edildi.

Yurtlarda izolasyon odaları ayrılacak

Öte yandan yurtlarda COVID-19 vakalarına karşı izolasyon önlemi alınması da istendi. Bakanlıktan valilikler aracılığıyla KYK yurtları ile özel yurtlara gönderilen genelgede alınacak önlemle ilgili şu ifade kullanıldı:

"Yüz yüze eğitimin başlaması ve yükseköğrenim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren kurumların tekrar hizmete açılması nedeniyle öğrencilerden kaynaklanacak olası COVID-19 vakalarına ve bulaş riskine karşı tedbir almak, salgının yayılımını en aza indirmek amacıyla yatak kapasitesi 100 ve altında olan kurumlarda 2 odanın, yatak kapasitesi 100'ün üzerinde olan kurumlarda ise 4 odanın izolasyon odası olarak ayrılmasının uygun olacağı düşünülmektedir."