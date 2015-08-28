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Politika

Davutoğlu yeni kabineyi Cumhurbaşkanı'na sunacak

Başbakan Davutoğlu'nun karma bir kabine hazırladığı belirtiliyor

28 Ağustos 2015 10:52

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, bugün Beştepe’ye çıkarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunmasının ardından açıklanması beklenen geçici seçim hükümetinin yapısını, seçim kampanyası boyunca yapılacak eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik bir anlayışla oluşturduğu öne sürülüyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan'ın haberine göre, yarın devir-teslim törenlerinin yapılması ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak törenlere yeni kabineyle gidilmesi planlanıyor. AKP’nin kabinedeki 11’lik kontenjanı çoğunlukla mevcut bakanlardan oluşacak ancak mini revizyon yapılacak.

AKP’nin siyaseten çok tartışılan Tuğrul Türkeş transferini ‘milliyetçi tabana’ mesaj vermek için tercih ettiği öne sürülüyor. Davutoğlu’nun bununla yetinmeyeceği, bağımsız bakan kontenjanından MHP’li tabana sıcak gelecek isimleri alacağı belirtiliyor. Davutoğlu’nun, ‘tüm kesimleri temsil eden hükümet’ mesajı vermek istediği ifade ediliyor. AKP kurmayları, transferin, ‘AKP, HDP ile hükümet kurdu’ algısının yıkmak için önemli olduğunu belirtiyor. Bu nedenle bağımsız bakanları belirlerken, ‘merkez sağ’ ve ‘milliyetçi taban’ dengelerini gözetecek. Davutoğlu, HDP listesinde tercih ettiği Alevi, Kürt ve Sosyalist isimlere, milliyetçi ve liberal isimleri de ekleyecek.

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