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Davutoğlu: Yeni bir şehir zihniyetini hayata geçireceğiz

"Artık 'devlet nerede' diyen kim olursa olsun 'devlet burada' diyecek bir Ak Parti var"

23 Mayıs 2015 16:11

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Biz tarihin en güzel şehirlerini biz kurmuşuz. Şimdi yeni bir şehir zihniyetini hayata geçirmek için yola çıkıyoruz. Bu yeni zihniyette çöplükler, gecekondular yok, insan onuruna yakışmayacak projeler yok” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hatip Çayı'nda düzenlenecek Ankara Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Açılış Töreni'de konuştu.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

Mamak, eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin arasındaki farkı görmek için bir semboldür. Artık Mamak huzurla, kentsel dönüşümle anılıyor.  Türkiye'de insana saygı değişti. Mamak hapishanesinde işkence yapılırken, dışarıda da hayat bir işkenceydi. Bizim dönemimizle işkence tarihe karıştı. Eski Türkiye'de vatandaş sadece oy zamanı hatırlanırken, Ak Parti döneminde vatandaşımız her zaman gönlümüzün diğerinde olan aziz kardeşlerimiz oldu. 

 

‘Yeni bir şehir zihniyeti kuruyoruz’

 

Biz tarihin en güzel şehirlerini biz kurmuşuz. Şimdi yeni bir şehir zihniyetini hayata geçirmek için yola çıkıyoruz. Bu yeni zihniyette çöplükler, gecekondular yok, insan onuruna yakışmayacak projeler yok. Bizim ufkumuzda yeni bir İstanbul, yeni bir Ankara görüyoruz. Eski günlerde gecekondu yıkımlarında polis içeri girerdi, ev sahibi çaresizce kendini yakmaya çalışırdı. Ama biz kentsel dönüşümde gecekondu sahipleriyle anlaşmaya gittik. Artık "devlet nerede" diyen kim olursa olsun "devlet burada" diyecek bir Ak Parti var.

Mamak halkına buradan bir müjde vermek istiyoruz. İnşallah 200 yataklı akıllı hastane yapacağız. Birileri hapishane yapar, biz şifa dağıtırız. Bu projenin tamamlanmasıyla Mamaklı vatandaşlarımızın yaşam tarzı değişecek. Mamak artık unutulan, olumsuzluklarla anılan bir yer olmayacak.

 

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