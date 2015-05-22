Davutoğlu: CHP, MHP, HDP, Paralel Yapı, DHKP-C ve Kandil hepsi birden karşımızda

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Trabzon'daki seçim mitinginde konuştu. İzmir'deki su baskınından bahsederek, CHP'nin İzmir'i bile yönetemediğini söyleyen Davutoğlu, "Bir şehri yönetemeyene Türkiye verilir mi? Kılıçdaroğlu önce İzmir'i su baskınlarından kurtarsın ondan sonra proje açıklasın" ifadelerini kullandı.

HDP'nin Adana ve Mersin'deki seçim bürolarına düzenlenen saldırıların failinin DHKP-C üyesi olduğunu belirten Başbakan, HDP'nin IŞİD ihtimalini dile getirmesiyle ilgili olarak da, "HDP eş başkanı bunu DHKP-C yapmamıştır diyor. teröristlerle iş birliğini görüyor musunuz" dedi.

Davutoğlu'nın konuşmasının satır başları şu şekilde:

-Trabzon her zaman yanımızda oldu. Bugün Cumhurbaşkanımızla beraber Ordu-Giresun havalimanını açtık. Bir yanda suyu doldurup havalimanı yapan bir parti var diğer yanda Eski Türkiye Partisi var.

'Venedik İzmir'e gelmiş'

-Biz deniz üzerine havalimanı yaptık. CHP'nin yönettiği İzmir'i su bastı. Venedik İzmir'e gelmiş. Bir şehri yönetemeyene Türkiye verilir mi? Kılıçdaroğlu önce İzmir'i su baskınlarından kurtarsın ondan sonra proje açıklasın.

-Kılıçdaroğlu Merkez Türkiye'yi yeni keşfetmiş. Yürüyen merdivene ters biniyor beni kitabımı da son sayfadan okumaya başlamış.

-MHP bölücülerle yana. İç Güvenlik yasasında da yan yanaydılar. Birlikte molotofu savundular.

'HDP terör örgütüyle ilişkili, MHP'li kardeşlerim de oyuna geldi'

-HDP eş başkanı bunu DHKP-C yapmamıştır diyor. teröristlerle iş birliğini görüyor musunuz? Buradan Demirtaş'a soruyorum neden DHKP-C'yi savunuyorsun. CHP, MHP, HDP, Paralel Yapı, DHKP-C ve Kandil hepsi birden karşımızda.

-HDP saldırılarında sorumlu kimse yakalayın dedik. Çıkıp dediler ki AKP yaptı, delil var mı, yok. Hadi HDP terör örgütüyle ilişkili, MHP'li kardeşlerim de oyuna geldi.