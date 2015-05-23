Başbakan Davutoğlu'ndan 3 gol, 1 asist

Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, bordo-mavili takımın eski futbolcuları ile siyasetçilerin karşılaştığı maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün akşam saatlerinde Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu tesislerde bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular karşıladı. Başbakan Davutoğlu, teknik heyet ve oyuncularla bir süre sohbet ettikten sonra, Balıkesirspor maçı için Trabzonspor'a başarılar dileyerek tesislerden ayrıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Davutoğlu, Trabzonspor tesislerini ziyaretinden sonra Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na geçerek bordo-mavili takımın eski futbolcuları ile siyasetçilerin karşılaştığı maçta forma giydi. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Alican Lakot'un yönettiği maçta tüm oyuncular arkalarında isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması giyerken, Başbakan Davutoğlu 61 numaralı milli takım formasıyla mücadele etti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun formasını giydiği Beyaz takımın kaleciliğini Liseler Arası Dünya Şampiyonu Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi'nin de kalecisi olan Kerem Civelek yaptı. Takım kadrosunda, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, Trabzon eski Milletvekili Faruk Özak ile milletvekilleri ve bürokratlar yer aldı.

Rakip kırmızı takımda ise Şota Arveladze, Tolunay Kafkas, Metin Aktaş, İlyas Akçay, Serdar Bali, Turgay Semercioğlu, Hüsnü Özkara, Bahattin Güneş, Orhan Çıkrıkçı ve Kemal Serdar gibi bordo-mavililerin eski oyuncuları forma giydi.

Gol düellosu 4-4 bitti

Başbakan Davutoğlu maçta forvet pozisyonunda görev yaparken 3 gol kaydetti, 1 de asist yaptı. Maç 4-4 biterken kırmızı takımın gollerini Tolunay Kafkas (2), Soner Boz ve ikinci yarıda takım değiştiren Süleyman Soylu kaydetti.

Beyaz takımın 3 golü Başbakan Davutoğlu'ndan gelirken, diğer golü Süleyman Soylu attı. Maç sonrasında iki takımın oyuncularına baklava ikram edildi. Karşılaşmayı birçok seyirci de izledi ve gollerin ardından Başbakan Davutoğlu lehine tezahürat yaptı. (DHA)