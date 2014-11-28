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Davutoğlu: Yayın yasağı yargı süreciyle ilgili

‘Hükümetlerimiz yolsuzluklara yasaklara yoksullukla mücadele konusunda ilkelerle hareket etti’

28 Kasım 2014 14:09

Ankara'da düzenlenen 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası'nda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, 4 eski bakanın adının karıştığı yolsuzluk iddialarıyla ilgili TBMM’de oluşturulan Soruşturma Komisyonu’yla ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesiyle ilgili olarak “Yargısal sürecin bir parçasıdır. Herhangi bir Meclis faaliyeti şeklinde telakki edilmemesi lazım. Yargı sürecinin mahremiyeti konusunda kararlar vardır” dedi.

Davutoğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

İki hususa dikkatinizi çekmenizi isterim. Yargısal sürecin bir parçasıdır. Herhangi bir Meclis faaliyeti şeklinde telakki edilmemesi lazım. Yargı sürecinin mahremiyeti konusunda kararlar vardır. Bu meselede bu yargı sürecinde, işleyen bir konu olduğu için, ilkeleri ve kuralları içinde değerlendirmek lazım.

İkincisi ise şeffaflık meselesi hükümetimiz şeffaflık konusunda ve yasaklara karşı tutumumuz açık ve net olmuştur. Hükümetlerimiz yolsuzluklara yasaklara yoksullukla mücadele konusunda ilkelerle hareket etti. Bu konuya istinaden söylüyorum, bu bir yargı görevidir, yargı sürecinin bir parçasıdır. Bunun hükümetimizle herhangi bir ilişkisi yok. TBMM soruşturma komisyonunun görevinin en açık şekilde ve kurallara uygun şekilde yapması konusunda herkesin sabırla davranması faydalı olur.

 

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