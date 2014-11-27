Yayın yasağı sonrası HDP komisyondan çekildi

'Yayın yasağı' tartışmalarının ardından HDP, 4 eski bakanla ilgili soruştuma komisyonundan çekildiğini duyurdu.

Meclis'te 4 eski bakanla ilgili soruşturma komisyonunun çalışmalarına yayın yasağı getirilmesi siyasetin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, HDP olarak 4 eski Bakan hakkında Meclis'te kurulan soruşturma komisyonundan bugün itibariyle çekildiklerini açıkladı.

Öte yandan CHP de yayın yasağı başvurusunu yaptığı öğrenilen komisyon başkanı Hakkı Köylü'nün görevinden çekilmesi için komisyona başvurdu.