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Politika

Davutoğlu, yaptığı saat bomba sanılarak gözaltına alınan Ahmed Muhammed ile görüştü

ABD Başkanı Barack Obama, polis tarafından gözaltına alınan Ahmed Muhammed'in yaptığı saati Beyaz Saray'da görmek istediğini belirtmişti

26 Eylül 2015 14:42

Birleşmiş Milletler 70. Dönem Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD'nin Texas eyaletinde, yaptığı saat bomba sanılan ve gözaltına alınan Müslüman öğrenci Ahmed Muhammed ile görüştü.

Görüşme öncesi, Türk gazetecilere duygularını anlatan Ahmed Muhammed, Türkiye'nin Başbakanı ile tanışacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi. Ahmed Muhammed, "Kim ne derse desin her zaman yaratıcı olmalıyız, başkaları sizi geri çevirse bile. Benim hayalim, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı bilinç uyandırmak. Bir gün Türkiye'yi de ziyaret etmeyi çok isterim" diye konuştu.

Yaptığı saati, öğretmeninin bomba sanması sonucu polise ihbar edilen ve gözaltına alınan Ahmed Muhammed, Ekim ayında da ABD Başkanı Barack Obama ile görüşeceğini, bundan da son derece mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtti.

Barack Obama, polis tarafından gözaltına alınan Ahmed Muhammed'e sahip çıkarak, kendisini ve yaptığı saati Beyaz Saray'da görmek istediğini belirtmişti.

 

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