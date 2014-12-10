Davutoğlu ve Cameron 'Suriye ve Irak'taki krizi' konuştu

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve İngiltere Başbakanı David Cameron, Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirdikleri yaklaşık 1,5 saat süren baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Öncelikli olarak Suriye ve Irak'ta yaşanan kriz ve bunun uluslararası, ulusal güvenliklerimize yaptığı etkinin konuşulduğu görüşmenin sonunda, Türkiye ve İngiltere'nin çok yakın, ilişkileri son derece derinlere giden müttefik iki ülke olduğuna işaret eden Davutoğlu, Cameron'un ziyaretiyle iki ülke işbirliğini geniş kapsamlı istişare etme imkanı bulduklarını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Türkiye ve İngiltere'nin ikili ilişkilerinin gelişmesinden büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Davutoğlu, iki ülke arasındaki 15 milyar dolara artan ticaret hacmini 19 milyar dolara çıkarma hedefinde olduklarını, yatırımları karşılıklı artırma kararlılığında bulunduklarını belirtti.

Başbakan Davutoğlu, son 12 yılda Türkiye'ye 7,5 milyar doları aşan İngiliz yatırımının geldiğini, bunları artırma ve ekonomik işbirliğini üçüncü ülkelerde birlikte çalışarak genişletme kararlılığında olduklarını ifade etti.

Cameron'a, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Davutoğlu, "Görüşmemizin önemli kısmı Suriye ve Irak'ta yaşanan kriz ve bunun uluslararası, ulusal güvenliklerimize yaptığı etki oldu" dedi.

Suriye ve IŞİD

"Uluslararası terörün Suriye'de yuvalanmasına sebep olan rejimin Suriye'deki meşruiyeti bizim için bitmiştir" diyen Başbakan Davutoğlu, Suriye rejiminin kendi halkına dönük barbarca saldırılarına karşı uluslararası toplumun aktif ve kararlı bir tutum alması gerektiğini vurguladı.

Davutoğlu, bir soru üzerine, Suriye'de, Irak'ta, Ukrayna'da yabancı savaşçı görmek istemediklerini, yabancı savaşçılara karşı tutumlarının açık ve net olduğunu belirterek, "Türkiye hiçbir zaman yabancı savaşçıların Türkiye üzerinden geçişine ya da Suriye'deki varlıklarına müsamaha göstermemiştir, göstermeyecektir. Bunun net olarak bilinmesini isterim" dedi.

Uluslararası basın yayın organlarında son derece haksız haberlerin maalesef arka arkaya yayınlandığını belirten Davutoğlu, hiç bir delil ve belge gösterilmediğini, yabancı savaşçıların sanki Türkiye'den geçiyormuş gibi propagandasının yapıldığını söyledi.

IŞİD'in, Irak'ta doğduğunu, Amerika'nın kontrolü altındayken Irak'taki istikrarı tehdit etmek üzere Suriye rejiminin desteğiyle geliştiğini vurgulayan Davutoğlu, hiç bir IŞİD liderinin Türkiye sınırlarından geçmediğini kaydetti.

Cameron'dan AB konusunda destek

İngiltere Başbakanı Cameron da Türkiye ile ikili ilişkilerin çok güçlü olduğunu ve daha da güçleneceğini düşündüğünü belirtti.

Cameron, "Özellikle şimdi gelmek istedim çünkü İngiltere'deki insanlar için çok açık ki ekonomik ve ulusal güvenliğimiz Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmakla çok bağlantılı" diye konuştu.

Türkiye'ye 4,5 yıl önce geldiğinde özellikle ticaret, iş yatırımı, refah ve büyüme açısından ülkesinin Türkiye ile bağlarının olmasını istediğini söylediğini hatırlatan Cameron, bu konularda yüzde 100 artış olması temennisinin ise sürdüğünü ifade etti.

David Cameron, Türkiye'deki sigorta şirketlerinin daha da genişleyeceğini öğrendiğini ve bu konuda İngiltere'deki firmaları teşvik etmek istediğini dile getirdi.

Ulusal güvenlik konusunun ekonomik güvenlik kadar önemli olduğunun altını çizen Cameron, şöyle devam etti:

"Burada ortak bir düşmanla mücadele ediyoruz. Aramızdaki ortaklık bu anlamda zaten güçlü ama daha güçlü olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır IŞİD'i ortadan kaldırmak ve istikrar getirmek için stratejimiz var. Bence aynı bakış açısına sahibiz. Irak ve Suriye'de ihtiyacımız olan bu. Yani ister Sünni, ister Şii, ister Kürt olsunlar bizim isteğimiz halkın tamamını temsil edecek bir yapı."

Cameron, Davutoğlu ile görüşmelerinde Kıbrıs ve Türkiye'nin, mülteciler konusunda yaşadığı baskıyı da konuştuklarını dile getirerek, mülteciler konusunda en büyük donörlerden birisinin Türkiye olduğunu ve bu konuda kendilerinin de ellerinden geleni yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

İngiltere Başbakanı Cameron, Başbakan Davutoğlu ile görüşmelerinin çok iyi geçtiğini belirterek, "Bu bağlamda IŞİD ile mücadele konusunda gerçekten en ortak pozisyonumuzu oluşturduk" dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin soruyu da yanıtlayan Cameron, "Türkiye'nin üyeliğini kesinlikle destekliyorum" ifadelerini kullandı.