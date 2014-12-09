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Politika

Cameron-Davutoğlu görüşmesi başladı

Resmi ziyaret için Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Cameron, Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi

09 Aralık 2014 21:41

İngiltere Başbakanı David Cameron, özel uçağı ile saat 18.10'da Ankara'ya geldi. İlk olarak Başbakanlık'a giden Cameron'u, Ahmet Davutoğlu kapıda karşıladı.

Binanın merdivenlerinden birlikte çıkan Davutoğlu ve Cameron, bina girişinde gazetecilere tokalaşarak poz verdi.

Davutoğlu ve Cameron baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere de başkanlık edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İngiltere Başbakanı Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki çalışma yemeğine Başbakan Ahmet Davutoğlu da iştirak edecek.

 

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