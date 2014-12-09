İngiltere Başbakanı Cameron, IŞİD gündemiyle bugün Ankara'da

İngiltere Başbakanı David Cameron, 2 günlük ziyaret için bugün Türkiye’ye geliyor. Ankara’da ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek olan Cameron, daha sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla başbaşa bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerin ana gündem maddesinin IŞİD’le mücadele ve İngiltere vatandaşı cihatçıların Suriye ve Irak’a girişini engelleme olması bekleniyor.

İngiliz basını da Cameron'un bugün Türkiye'ye yapacağı ziyarete geniş yer ayırıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Times gazetesi, Cameron'un İngiliz cihatçıların Suriye'ye geçişini önlemek için Ankara'ya daha sıkı işbirliği yapılması çağrısında bulunacağını yazıyor.

Cameron'un, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini aktaran gazete, Türkiye'nin Suriye'de cihada katılmak isteyenler için ana geçiş yolu olduğunu belirtiyor ve şöyle devam ediyor:

"Cameron, başbakan olduğundan bu yana düzenlediği bu ikinci Türkiye ziyaretini, Ankara'yı savaşçı olduğundan şüphelenilenler hakkında daha fazla istihbarat paylaşması konusunda uyarmak için kullanacak."

Gazeteye konuşan bir Başbakanlık yetkilisi, "Cameron Türklerle, İngiliz savaşçılar ve İngiltere vatandaşlarıyla ilgili daha iyi bilgi alışverişi yapılmasını konuşacak" diyor.

Cameron'un Türkiye ziyaretine yer veren gazetelerden biri de Daily Telegraph.

Gazetenin haberinde "David Cameron bugün Türk liderlere, İngiltere'ye gizlice geri girmeye çalışan İngiliz cihatçılar hakkında Türkiye'nin daha iyi bir erken uyarı sistemi sağlaması gerektiğini söyleyecek" deniyor.

Cameron'un, IŞİD saflarında savaşıp geri dönenlerin oluşturduğu 'ortak tehdit' hakkında konuşacağını belirten gazete şöyle devam ediyor: "Kilit öneme sahip konulardan biri, Türkiye'deki ticari havayollarının, İngiltere'ye yapılan doğrudan seferler hakkında İngiltere'ye tam ve erişilebilir bilgi sunması konusunda ikna edilmesi."

'Türkiye öncelikli ülke'

Haberde Cameron'un, İngiltere'ye dönmeyi planlayan yabancı cihatçıların ülke halkına oluşturduğu tehdide karşı harekete geçilmesi gerektiği yönündeki sözleri de hatırlatılıyor.

Irak ve Suriye'de IŞİD'e katılan İngilizlerin sayısının 500'ü geçtiği, yarısına yakınının da İngiltere'ye geri döndüğü, 200'den fazlasının da 'terörle bağlantılı suçlardan' gözaltına alındığı belirtiliyor.

Daily Telegraph'a konuşan Başbakanlık kaynağı, Suriye'den dönen İngiliz IŞİD'çilere karşı mücadelede Cameron'un Türkiye'yi 'öncelikli ülke' olarak gördüğünü söylerken gazete de haberi kaynağın şu sözleriyle noktalıyor:

"Ortaklık ruhuyla gidiyoruz. Türkleri kilit müttefikimiz ve ortağımız olarak görüyoruz. IŞİD'e karşı mücadelemiz ve çıkarımız ortak. Suriye'deki çatışmanın yükünü herkesten çok Türkiye'nin taşıdığının farkındayız."

Daily Telegraph gazetesi başyazısını da Cameron'un Türkiye ziyaretine ayırmış.

Cameron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la giderek büyüyen IŞİD tehdidini ele alacağı belirtilen başyazıda yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

"Cameron, Batılı rehinelerin kafasını kesmek olsun, Suriye'den dönüp terör eylemlerini sokaklarımıza taşımak olsun, IŞİD'in İngiltere'nin ulusal güvenliğine doğrudan ve açık bir tehdit oluşturduğu konusunda kaygılı."

Suriye konusunda farklı tutumlar

"Cameron en azından, Türkiye'den geçen İngilizler veya diğer yabancı cihatçıların izlerinin sürülebilmesi için mümkün olan her türlü desteğin sağlanması konusunda Türk yetkililerin ikna edilmesini umuyor."

"Güvenlik güçleri cihatçıların kökünün kazınabilmesi için özellikle Ankara'nın, bölgeye seyahat eden ve bölgeden gelen yolcu konşimentolarının sunulmasıyla ilgili işbirliği yapmasını istiyor."

"Cameron'un karşılaştığı zorluk şu, Nato'nun değerli bir üyesi olan Türkiye ile İngiltere'nin sıkı bir bağı olsa da, Suriye'deki krizle ilgili çok farklı tutumlara sahipler."

"Shahank Joshi'nin (gazetedeki makalesinde) de belirttiği üzere, Türkiye'nin başlıca amacı IŞİD'i yok etmek yerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek."

"Ankara'da ayrıca, Suriye ve Irak'taki rejimin dağılmasının bağımsız bir Kürt devleti oluşumuna öncülük edeceği endişesi var. Türkiye böyle bir oluşuma kesinlikle karşı çıkıyor."

"Ankara'nın Esad rejimine düşmanlığı, Şam'ın PKK'ya verdiği destekten kaynaklanıyor. Bu tutum, bu yılın başında Ankara'nın Esad rejimini devirebilecek bir hareket olarak görüldüğü için IŞİD'i desteklediği savlarını doğurdu. Türk hükümeti bu iddiaları kesinlikle reddediyor."

"Türkler IŞİD'i aktif olarak desteklemese de Ankara, köktencilerle mücadele etmek yerine Esad'ı iktidardan devirmekle daha çok ilgileniyor gibi görünüyor."

"Türkiye'nin liderlerini diğer türlü bir yaklaşıma ikna etmek, özellikle Erdoğan'ın da geçmişte ılımlı İslamcı gruplara yakınlık duyduğu göz önüne alındığında zor görünüyor."

"Fakat [Erdoğan] da, sınırlarının hemen yanı başında köktenci bir İslam devletinin oluşumunun kendi ülkesinin de uzun vadedeki çıkarlarıyla uyumlu olmayacağını anlamalı."