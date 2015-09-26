Davutoğlu: Türkiye’ye dönük terör tehdidinin beli kırılmıştır

Başbakan Ahmet Davutoğlu, New York’ta Turken Vakfı’nın düzenlediği akşam yemeğinde konuştu. Davutoğlu, "Bugün itibarıyla, şunu ifade etmek isterim ki Türkiye’ye dönük terör tehdidinin beli kırılmıştır" dedi.

Hürriyet'ten Nafiz Albayrak'ın haberine göre, New York’ta bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Turken Vakfı’nın akşam yemeğine katıldı. Programda konuşan Davutoğlu, Temmuz ayında IŞİD, DHKPC ve PKK’ya yönelik operasyonlarla terör tehdidine darbe indirildiğini ifade ederek, "Terörle mücadelede 20 ile 23 Temmuz arasında arka arkaya DEAŞ, DHKPC ve PKK terör örgütlerinin saldırılarına muhatap olduk. Bu saldırılar karşısında o 3 günlük süreç içerisinde daha önce de devam eden saldırı ve provokasyonlarla birlikte 23 Temmuz’da aldığımız kararla her üç terör örgütüne karşı da eş zamanlı bir operasyonu başlattık. Bu eş zamanlı operasyonla bugün itibarıyla, şunu ifade etmek isterim ki Türkiye’ye dönük terör tehdidinin beli kırılmıştır" diye konuştu.

'PKK ve DEAŞ’ın Türkiye’ye dönük tehdit oluşturan...'

Son dönemde düzenlenen sınır ötesi operasyonlarla PKK ve IŞİD sığınaklarına büyük zarar verildiğini kaydeden Davutoğlu, "Kuzey Irak’ta PKK’nın barındığı sığınaklar, mühimmat depoları, karargahlar, Suriye’de sınırımızda DEAŞ’ın Türkiye’ye dönük tehdit oluşturan bütün yapıları ve sığınakları, barınakları önemli ölçüde etkisiz kılınmış; ülke içinde de şehirlerimizde ve kırsal alanda kamu düzeni ve egemenliği sağlanması yönünde büyük bir mesafe katedilmiştir" dedi.

'1 Kasım seçimlerine giderken...'

Özgürlük ve güvenlik arasındaki dengeyi sağlarken, özgürlük alanlarının yaşayabilmesi için kamu düzenine yönelik tehditleri bertaraf edeceklerini kaydeden Davutoğlu, "1 Kasım seçimlerine giderken ülkemizde demokrasiyi hakim, kamu düzenini mutlak anlamda egemen kılmak en önemli hedefimizdir" şeklinde konuştu.