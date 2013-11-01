T24 LogoT24 Logo
Gündem

'İsrail ile, Müslüman bir ülkeye karşı işbirliği yapmayız'

Davutoğlu: Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, İsrail ile herhangi bir başka Müslüman ülkeye dönük olarak işbirliği yapmamıştır. Yapmaz, yapmayacaktır

01 Kasım 2013 22:31

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin Lazkiye kentine düzenlenen saldırıda Türkiye'nin de payı olduğu yönündeki iddiaları, "Hiçbir gerekçe ile hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, İsrail ile herhangi bir başka Müslüman ülkeye dönük olarak işbirliği yapmamıştır. Yapmaz, yapmayacaktır. Bu konuda çıkartılan haberlerin hepsi Türkiye’nin ilkesel tutumuna gölge düşürmeye yönelik haberlerdir" sözleriyle yalanladı.

Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü. Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i kapıda karşıladı. Görüşmeden sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi. 
 

'İran rakibimiz değil, dostumuz'

 
Türkiye ve İran arasındaki dostluğa ve işbirliğine vurgu yapan Davutoğlu, “Türkiye ile İran arasında köklü, tarihi ilişkilerimiz var. Bazı çevreler Türkiye ile İran’ın rakip iki komşu olarak yansıtmak isteyebilirler. Bunu arzulayanlar olabilir. Türkiye ile İran rakip değil aksine dost iki ülke" dedi. 
Ortadoğu’da olası bir mezhep çatışmasının yaşanmaması için ortak hareket etmenin önemli olduğunu belirten Davutoğlu; 'Hepimiz bu tarihi vebalin altında kalırız' diye konuştu. 
 

''Türkiye saldırdı' haberleri yalan'

 
Davutoğlu; 'Bizim Suriye rejimi ile problemimiz var. İlkesel bir problem. Şunu açık ve net söyleyeyim: Hiçbir gerekçe ile hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, İsrail ile herhangi bir başka Müslüman ülkeye dönük olarak işbirliği yapmamıştır. Yapmaz, yapmayacaktır. Bu konuda çıkartılan haberlerin hepsi Türkiye’nin ilkesel tutumuna gölge düşürmeye yönelik haberlerdir. Hiçbir şekilde Ortadoğu’da, İsrail ile herhangi bir ortak operasyonun parçası olmamız söz konusu olmamıştır. Olmayacaktır. Bu konuda çıkartılan haberlerin hepsi asılsızdır" diye konuştu. 
 

Lübnan ve Ürdün basını iddia etmişti

 
Lübnan'da yayın yapan MTV televizyonu önceki gün Suriye'nin Lazkiye'de bulunan hava üssüne yönelik saldırının arkasında Türkiye'nin olduğunu iddia etti. İsrail Radyosu'nun aktardığına göre, Lübnan televizyonunun haberinin kaynağı "İsrailli yetkililer." İddiaya göre Türkiye saldırıyı Haziran 2012'de bir Türk jetinin Suriye Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesine bir misilleme olarak gerçekleştirdi.
Bir başka iddia da WorldNetDaily dergisinin internet sitesinden geldi. Siteye konuşan "bilgi sahibi Ortadoğulu güvenlik yetkilileri"ne göre, Türkiye İsrail'e saldırıyı gerçekleştirmesi için önemli istihbarat sağladı. Adı geçen kaynaklara göre, saldırının hedefleri arasında Hizbullah'a gönderilebilecek uçaksavar füzeleri ve rampaları bulunuyordu.
Ürdünlü bir istihbarat kaynağı da yine WMD'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ve İsrail'in Suriye'de Beşar Esad rejimini zayıflatmak amacıyla vurulabilecek hedeflerin bir listesini yaptığını iddia etti. WMD, "iki ülke arasındaki diplomatik gerginlik düşünüldüğünde İsrail-Türkiye işbirliğinin şaşırtıcı olabileceği" yorumunu yaptı.

ETİKETLER

davutoğluzarifiranisrailsuriyelazkiyefüzesaldırıbomba

İlgili Haberler

Ortadoğu'da İsrail-Suriye çatışması yeniden mi alevleniyor?

Lübnanlı ve ABD'li kaynaklar, Lazkiye'de Suriye ordusuna ait savunma üssündeki patlamadan İsrail'i sorumlu tuttu; İsrail basını iddiayı yalanlamazken, Suriye'nin karşılık verdiği söyleniyor

'İsrail, Suriye'de 'Hizbullah'ın füzelerini vurdu'

Amerikan savunma kaynakları, hedefin neresi olduğunu belirtmeden Perşembe gecesi İsrail'in bir hava saldırısı düzenlediğini doğruladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24