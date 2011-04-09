-DAVUTOĞLU: ''TÜRKİYE ŞEFKATLİ ELİNİ GÖSTERDİ'' İZMİR (A.A) - 09.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'dan Türk vatandaşların ve yaralıların ''olağanüstü başarılı operasyonlarla'' Türkiye'ye getirildiklerini belirterek, ''Libya'dan yapılan son tahliye operasyonu Türkiye'nin kudretli ve şefkatli elini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir'' dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Swiss Otel Grand Efes'te konsolos ve fahri konsoloslarla yaptığı toplantının ardından İzmir Valisi Cahit Kıraç'ı ziyaret etti. İzmir'in tarih boyunca önemli bir diplomasi ve ticaret merkezi olduğunu dile getiren Davutoğlu, son operasyonlarla da gelenleri en güzel şekilde ağırlayan kentin bu özelliğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Libya'daki olaylar başladığında, Libya için ''Türkiye Cumhuriyeti devletinin kudretli ve şefkatli eli üzerlerindedir'' dediğini hatırlatan Davutoğlu, son operasyonların bu durumu teyit ettiğini, tahliye operasyonunun Türkiye'nin itibarına olağanüstü katkı yaptığını söyledi. İzmir Valisi Cahit Kıraç başta olmak üzere tüm yetkililere sistematik tahliye, hastaların tedavi altına alınması ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Davutoğlu, ''Libya'dan yapılan son tahliye operasyonu Türkiye'nin kudretli ve şefkatli elini dünyaya bir kez daha göstermiştir''diye konuştu. -''İZMİR, DİPLOMASİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK''- Davutoğlu, artık diplomasinin sadece Ankara ile sınırlı kalmayacağını, bir dünya merkezi olan İstanbul'un zaten bir süredir böyle bir rol üstlendiğini, diplomasi merkezlerini Türkiye sathına yaymak istediklerini, İzmir'de ve Antalya'da diplomatik temsilcilikler açılmasına karar verdiklerini kaydetti. Bu çerçevede halen Bratislava'da görev yapan ve buradaki görev süresi dolmak üzere olan büyükelçi Dicle Kopuz'un Haziran ayında İzmir'de görevine başlayacağını açıklayan Davutoğlu, ''İnanıyorum ki, İzmir geçmişte sahip olduğu ticari ve diplomatik konumunu kısa sürede yeniden kazanacaktır. Burada görevli konsolos ve fahri konsoloslukların sayısı da artacaktır'' diye konuştu. Davutoğlu, İzmir'in çok sayıda önemli uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmasını arzu ettiklerini, bunlardan ilkinin 26-27 Nisan'daki Avrupa Konseyi İnsan Hakları Konferansı olacağını söyledi.