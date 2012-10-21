Davutoğlu, Suriye uçağı istihbaratının ABD'den geldiği iddiasına ne dedi?

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bildirim dışı malzeme taşıdığı için Esenboğa Havaalanı'na indirilen Suriye uçağıyla ilgili istihbaratın ABD'den geldiği haberine ilişkin, "Basın yayın organları üzerinden değil, bu konuları doğrudan resmi makamlar üzerinden konuşmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Bir gazetecinin, Washington Post gazetesinin konuya ilişkin haberini hatırlatarak, istihbaratın ABD'den geldiğinin doğru olup olmadığını sorması üzerine Davutoğlu, bu konudaki soruların kendisine daha önce de tevdi edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ben de çok açık bir şekilde söylemiştim. İstihbaratın kendi doğası vardır. İstihbaratın kaynağı, menşei ve bu tür aktarım yolları tartışılmaz, konuşulmaz. Önemli olan istihbaratın doğruluğu ve nasıl bir sonuca yol açtığıdır" diye konuştu

Kendisinin hiçbir zaman bu tür yorumlar üzerine spekülasyon yapmadığını vurgulayan Davutoğlu, "Ama basın yayın organları üzerinden değil, bu konuları doğrudan resmi makamlar üzerinden konuşmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.