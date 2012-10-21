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Dünya

WSJ: Suriye uçağında mühimmat olduğu istihbaratını ABD verdi!

Suriye Havayolları yolcu uçağında askeri mühimmat bulunduğuna dair bilginin Amerikan istihbarat teşkilatlarından geldiği iddia edildi

21 Ekim 2012 13:03

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post, sınırda etkisini giderek yükselen bir şekilde hissettiren Suriye krizi nedeniyle ABD'nin son dönemde Türkiye’ye askeri danışmanlık ve istihbarat alanlarında yardımını artırdığını yazdı.

Gazetenin adını açıklamadığı ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Moskova-Şam seferini yaparken Türk F-16 savaş uçakları tarafından Ankara’ya indirilen Suriye Havayolları yolcu uçağında askeri mühimmat bulunduğuna dair bilgi de Amerikan istihbarat teşkilatlarından geldi.

ABD’li yetkiliye göre Washington hükümeti, kapalı kapılar ardında Türkiye ile istihbarat paylaşımı ve askeri danışmanlığı artırdı. Bu çerçevede geçtiğimiz haftalarda iki ülkeden askeri yetkililer acil durum planı üzerine görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde uçuşa yasak bölge oluşturulması durumunda hareket planının ne olacağına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Suriye’nin olası kimyasal ve biyolojik silah depolarının zaptedilmesine dair acil durum planı görüşüldü. Yetkili, 10 Ekim’de Esenboğa’ya indirilen Suriye Havayolları’na ait uçakta askeri mühimmat bulunduğuna ilişkin istihbaratın da Amerikan istihbarat teşkilatlarından geldiğini söyledi.

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