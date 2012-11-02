Davutoğlu SUK'un başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Ulusal Konseyi'nin Kürt asıllı başkanı Abdülbasit Seyda ile öğle yemeğinde bir araya geldiği öğrenildi.

ABD’nin önümüzdeki hafta Katar’ın başkenti Doha’da yapılacağı bir dizi toplantıyla Suriye Ulusal Konseyi’ni (SUK) devre dışı bırakıp, yeni bir muhalefet arayışına gireceğini duyurmasından sonra Davutoğlu bugün Ankara’da Seyda ile görüştü.

Katar'ı görüştüler

Yemekte ABD’nin başlatacağı yeni Katar süreci ayrıntılı şekilde ele alınırken, Davutoğlu SUK’un Suriye’deki muhalefet güçlerini daha kapsayıcı bir politika izlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Arapça bilen doktor ve öğretmen istedi

Seyda da, Türkiye dışında uluslararası kamuoyundan destek alamamaktan şikayetçi oldu. Seyda ayrıca Türkiye’deki kamplarda yaşayan çocuklar için Arapça bilen öğretmenler ile sağlık sorunlarının çözümü için Arapça bilen doktorlar görevlendirilmesini istedi.