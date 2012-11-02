T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu SUK'un başkanı ile görüştü

Davutoğlu, Türkiye’nin Suriyeli muhalif güçlere insani yardımı devam ettireceğinin güvencesini verdi

02 Kasım 2012 22:26

 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Ulusal Konseyi'nin Kürt asıllı başkanı Abdülbasit Seyda ile öğle yemeğinde bir araya geldiği öğrenildi.
 
ABD’nin önümüzdeki hafta Katar’ın başkenti Doha’da yapılacağı bir dizi toplantıyla Suriye Ulusal Konseyi’ni (SUK) devre dışı bırakıp, yeni bir muhalefet arayışına gireceğini duyurmasından sonra Davutoğlu bugün Ankara’da Seyda ile görüştü.
 
 

Katar'ı görüştüler

 
 
Yemekte ABD’nin başlatacağı yeni Katar süreci ayrıntılı şekilde ele alınırken, Davutoğlu SUK’un Suriye’deki muhalefet güçlerini daha kapsayıcı bir politika izlemesi gerektiğinin altını çizdi.
 
 

Arapça bilen doktor ve öğretmen istedi

 
 
Seyda da, Türkiye dışında uluslararası kamuoyundan destek alamamaktan şikayetçi oldu. Seyda ayrıca Türkiye’deki kamplarda yaşayan çocuklar için Arapça bilen öğretmenler ile sağlık sorunlarının çözümü için Arapça bilen doktorlar görevlendirilmesini istedi.

ETİKETLER

davutoğlusuksuriyeAbdülbasit Seyda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24