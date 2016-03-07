Davutoğlu: Türkiye-AB-NATO arasındaki yeni yaklaşımın amacı mültecilerin Türkiye’den geçmesini önlemek

Mülteci krizine dair alınacak önlemlere değinen Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye-AB-NATO arasında oluşan yeni yaklaşımın amacının mültecilerin Türkiye'den Avrupa'ya geçmesini önlemeye çalışmak olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Davutoğlu, "Bu Türkiye-AB-NATO arasında yapılan bir düzenleme. Yeni bir yaklaşım var. Amacımız Türkiye’den geçilmesini önlemeye çalışmak ve etkili koordinasyon içerisindeyiz ilgili taraflarla. Bu mülteciler Türkiye sınırından geçmeden önce kurtarılması için Yunan yetkililerle de işbilriği içindeyiz. Kaçak göçmenliğin önlenmesi ve legal statünün teşvik edilmesi sağlamak buradaki NATO’nun amacı" dedi.

"Sınırımızda NATO varlığını görmek isteriz" diyen Başbakan Davutoğlu, mülteci kriyle ilgili de "Bütün bu temaslarda bazı konuları gündeme getirdim, yeni önerilere dayanarak yeni oturum talep ettiler. Değerlendirme yapıyorlar" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamarı şöyle:

"Bir dayanışma gerekliliği ortaya çıkmış durumda. Türkiye sınırındaki durumu net bir şekilde söylediniz. İnsani sıkıntılar, problemler, Rusya’nın ve rejimin hava saldırıları nedeniyle mülteci dalgaları son aylarda daha da yoğunlaşmış durumda. Bugün çok büyük zorlukla karşı karşıyayız. Türkiye, 2,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Binlerce mülteci de sınırın öbür tarafında bekliyor. Son derece çaresiz bir durumda insanlar. Yeni bir mülteci dalgasıyla karşı karşıyayız.

"Türkiye'ye karşı tehlike"

"DAEŞ, PKK ve YPG Türkiye’ye karşı büyük bir terör tehlikesi. Bizim demokrasimiz için de bir tehlike oluşturuyoruz. Yabancı güçlerin varlığı, Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığı ve Doğu Akdeniz’deki varlığı sorun oluşturuyor. Şimdiye kadar Rusya’nın askeri varlığı sivillere karşı olmuştur. Bunun sonucunda insanlar Türkiye’ye geliyor. Görünür bir güç projeksiyonu gerçekleştiriyor Rusya, yeni bir defacto durumu oluşturmak amacıyla. NATO olarak bizler bütün bu zorluklara bakmak zorundayız.

'NATO'nun misyonu'

"Bu kritik dönemde gösterilen dayanışma sayesinde NATO’nun misyonu daha da önemli hale geliyor. NATO’nun dayanışması son derece etkili olacak gelecekte. Türkiye’ye verilecek olan destek konusunda mesajlara bakıldığında daha görülür bir NATO varlığını görmek isteriz sınırımızda.

"Bu insani bir operasyon, askeri değil. NATO’nun kapasitesine ihtiyacımız var. Size çok teşekkür etmek istiyorum. NATO’nun bu misyonu iki ülke arasındaki farklılıklardan etkilenmeyek. Yarın İzmir’de Yunanistan ve Türkiye arasında görüşme gerçekleştirilecek. Bu NATO misyonu da insanların kurtarılması konusunda bize yardımcı olacak. Türkiye omuz omuza bir kez daha. Aynı dayanışmayı bütün müttefiklerimizden bekliyoruz.

'Rejim ve Rus hava saldırıları'

"Öncelikle bu hepimizin önünde yer alan bir zorluk. Hepimizin karşı karşıya olduğu bir problem. Bu masum insanlar gidebilecek bir yer aradılar, yaşam kurabilmek amacıyla. 5 yıl önce Suriyeli mülteciler yoktu ülkemizde, bizi rahatsız etmek için gelmedi bu insanlar. Gaddar rejimden kaçıp geldiler, gaddarca gerçekleştirilen Rus hava saldırılarından kaçıp geldiler.

Türkiye-AB Zirvesi

"İki tarafta dedi ki bazı önlemleri uygulamaya başlandılar. Hala mülteci dalgası gelmeye devam etti, buraya gelmeden önce biz de yeni bir öneri paketi üzerinde çalıştık ve amacımızda yeni mültecilerin Türkiye’den geçmelerini önlemek ama mültecileri de daha iyi bir hayat standardı yaşatmaya devam etmek. Sadece göçmen meseelesi konusunda değil, birlikte çalışmayı planlamaktı. Bu önerilerde amacımız mültecilerin içinde bulunduğu çaresiz durumu suistimal etmeyi önlemek. Tabii ki Türkiye-AB ilişkilerini yeni bir düzleme taşımak.

"Bütün bu temaslarda bazı konuları gündeme getirdim, yeni önerilere dayanarak yeni oturum talep ettiler. Değerlendirme yapıyorlar.

"İnsani yaklaşım konusunda mutabık kalmayı planlıyoruz. Hiçbir mülteciye zarar vermeden bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkün bizim omuzlarımızda bir sorumluluk.

"Amacımız, Türkiye'den geçilmesi önlemek"

"Bu Türkiye-AB-NATO arasında yapılan bir düzenleme. Yeni bir yaklaşım var. Amacımız Türkiye’den geçilmesini önlemeye çalışmak ve etkili koordinasyon içerisindeyiz ilgili taraflarla. Bu mülteciler Türkiye sınırından geçmeden önce kurtarılması için Yunan yetkililerle de işbilriği içindeyiz. Kaçak göçmenliğin önlenmesi ve legal statünün teşvik edilmesi sağlamak buradaki NATO’nun amacı."

NATO Genel Sekreteri'nin açıklamaları şöyle:

"Krizle ilgili mücadelede faaliyet alanımızı Türkiye ve Yunanistan’ın kara sularına doğru genişletiyoruz. Dolasıyıla NATO artık bugün itibariyle her iki ülkenin kara sularında faaliyette bulunacak.

"Türkiye’ye ve sayın Başbakan’a, Yunanistan’a çok teşekkür ediyorum çabalarından dolayı. Yunanistan ve Türkiye birlikte daha etkili hamlede bulunabilecekler. Nato ve AB birliğinin beraber çalışabildiği güzel bir örnek. Bizim amacımız net, NATO gemileri Ege denizinde göçmen gemilerini durdurmak için bulunmuyor. Türk ve Yunan yetkililere yardımcı olmak amaçları. Bu alanda insan kaçakçılığını önlemeye çalışmak.

"Suriye’deki durumu da değerlendirdik, bu istihbarat izleme çabalarını artırma kararı aldık Türkiye-Suriye sınırında.

"Bir takım ihlaller dışında Suriye’deki ateşkes uygulanıyor görülüyor. Rusya’nın askeri varlığını artırmış olmasından dolayı kaygılarımız devam ediyor. Rusya’nın faaliyetleri insani krizi derinleştirmiş, daha fazla insanın Türkiye sınırına yığılmasının yolunu açmıştır. Bundan sonraki süreçte diyalog çok önemli. NATO, Türkiye’nin yanındadır, güvenliğimiz bölünmez bir parçadır.

"NATO gemileri mültecileri müdahalede bulunmayacak. Hukuk kapsamında insanlara yardımcı olmak bizim sorumluluğumuz. Bu mülteciler eğer Türkiye’den geliyorsa Türkiye’ye gönderilecek. Şu anda da zaten Türkiye’yle gerçekleştirdiğimiz diyalogda da gündeme getirdiğimiz bu."