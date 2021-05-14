Davutoğlu, Selvi'nin iddiaları üzerinden Erdoğan'a seslendi: İstediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gazeteci Abdulkadir Selvi'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için 'ihanet projesi' yönündeki iddialarına yanıt vererek; istediği kanalda her şeyi konuşmaya hazırım' açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN: Selvi, Babacan yazısı sonrası Erdoğan'ın kendisini aradığını söyledi; "Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar"

Davutoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Sayın Erdoğan bir gazeteci üzerinden bizi içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmakla suçladı. Sayın @RTErdogan ; Biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok Allah’ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için, istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan"

Ne olmuştu?

Abdulkadir Selvi , yazısında 'Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar' dedi.Peki uluslararası sistem Erdoğan’ı neden yıkmak istiyor, Erdoğan’ı tasfiye planında yer alanlar neye hizmet ediyor? Erdoğan bir cümle ile yanıtını verdi. 'Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar' dedi." ifadelerini kullanmıştı.