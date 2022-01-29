Davutoğlu: Resmi Gazete hayat dersi veriyor herkese; gerçeklikten kopanları, robotlaşan bakanlar ve bürokratlar kurtaramaz
Adalet Bakanı ve TÜİK Başkanı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla değişti
29 Ocak 2022 14:14
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifa etmesi ve TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasına yönelik bir paylaşım yaptı.
Davutoğlu, "Resmi Gazete hayat dersi veriyor herkese. Adaletin özü vicdani cevher, istatistiğin özü matematiksel gerçekliktir. Vicdandan ve gerçeklikten kopanları, robotlaşan bakanlar ve bürokratlar kurtaramaz. Suça ortak olmayın" dedi.