Davutoğlu: Resmi Gazete hayat dersi veriyor herkese; gerçeklikten kopanları, robotlaşan bakanlar ve bürokratlar kurtaramaz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifa etmesi ve TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in görevden alınmasına yönelik bir paylaşım yaptı.

Davutoğlu, "Resmi Gazete hayat dersi veriyor herkese. Adaletin özü vicdani cevher, istatistiğin özü matematiksel gerçekliktir. Vicdandan ve gerçeklikten kopanları, robotlaşan bakanlar ve bürokratlar kurtaramaz. Suça ortak olmayın" dedi.

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