Davutoğlu: Rakipleri küçülürken Türkiye büyüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP'nin Malatya mitinginde "Türkiye artık kendi kararlarını kendisi veriyor. Sadece ve sadece milletine bakıyor, milletiyle yürüyor. Rakipleri küçülürken Türkiye büyüyor" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşması özetle şöyle:

Destan şehrinin yiğit evlatları... Biz Malatyalılarla birlikte dik durduk, dik duracağız. Selamların en güzeli sizlerin üzerinize olsun. Malatya her zaman bizi muhteşem bir coşku ile karşıladı.

İnanıyorum ki 1 Kasım'da yeni bir destan yazacaksınız. Türkiye artık kendi kararlarını kendisi veriyor. Sadece ve sadece milletine bakıyor, milletiyle yürüyor. Rakipleri küçülürken Türkiye büyüyor.

Merak etmeyin, gençlere ücretsiz internet vereceğiz. Yapacağımız yeni okullarla sabahçı öğlenci uygulamasını kaldıracağız. Öğrencilerin burs miktarı 400 TL olacak. Emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artacak.

Mehmetçiklerimiz 100 liraya kadar harçlık almış olacak. Askeri öğrencilerimizin harçlıkları iki kat artacak. Uzman erbaş göstergeleri 3000 TL olacak. Astsubaylarımızın 2003 öncesi ve sonrası oluşan farkını gidererek emeklilik intibaklarını gerçekleştireceğiz.

GSS borçlarının tümünü siliyoruz. 65 yaş aylığı alanlar nerede yaşarsa yaşasın maaşlarını alabilecek. Muhtarların maaşları 1300 TL çıkarıp asgari ücrete endekslenecek. Şubat ayında 30 bin öğretmen atanacak.