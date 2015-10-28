İş dünyası ile bir araya gelen Başbakan Davutoğlu'na tatil şikâyeti

Beşiktaş'ta TÜSİAD ve TOBB'un aralarında olduğu iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı bir toplantıda, son 1 yılda yoğun tatil yapılması konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlu'na şikâyette bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, yaklaşık 3.5 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Başkanı Cansen Başaran Symes, Güler Sabancı, Ali Koç, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Turgay Ciner, İTKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve MÜSİAD Başkanı Nail Olpak’ın yanı sıra iş dünyasından 36 temsilci katıldı

Seçime az süre kala böyle bir organizasyonun yapılması kulislerde Başbakan’ın iş dünyasından oy istemesi ve gelecek dönemlerdeki politikalarına destek şeklinde yorumlandı.

Davutoğlu’nun, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AKP Genel Başkan Yardımcısı Naci Ağbal, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile katıldığı toplantıda, tüm iş insanlarına sırasıyla söz verildiği ve herkesin kendi sektörüyle ilgili sorunları dile getirdiği öğrenildi.

"Kutuplaştırmayın"

Toplantıda özellikle sanayicilerin tatillerden yakındıkları vurgulandı. Toplantıda iş insanlarının gündeme getirdiği bir diğer konu ise yargıda işverenler aleyhine çok fazla karar çıkması oldu. Başbakan’ın daveti ile toplantıya katılan iş insanları asgari ücret sorununu da masaya getirdi. İş insanları asgari ücretin işverenlere daha fazla yük getirmemesini talep ederken, artan çatışmaların ekonomiye olumsuz etkileri de bir diğer gündem maddesi oldu. İş insanları, artan kutuplaşmalara da son verilmesini talep etti. İş dünyasının bir diğer şikâyeti de üretim ve ihracatın artırılması için yapısal reformların acilen hayata geçirilmesi olurken, enerji sektöründe yabancı yatırımcıların yaşadığı sorunlar da konuşuldu. İş dünyasınca damga vergisinin kaldırılması ve Kalkınma Bankası’nın kurulması da talep edildi.

Toplantı talebi

Toplantıya katılan iş insanlarının seçime sayılı günler kala yapılan bu toplantının kronikleşmiş sorunların çözümünde işe yaramayacağını dile getirdikleri ve seçimlerden sonra yeniden ekonominin ana gündem maddesi yapılması ve bu konuda yol haritası hazırlanması için Başbakan’la bir araya gelmeyi talep ettikleri de öğrenildi.