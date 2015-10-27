Binali Yıldırım: Tatil olmasaydı daha iyi olurdu, seçmenin kafası karışacak

Eski Ulaştırma Bakanı, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 1 Kasım seçimi için dört gün tatil ilan edilmesiyle ilgili olarak, "Ben şahsen tatil olmasa daha iyi olurdu diyorum. Türkiye’nin bu kadar tatil yapması gerekmiyor. Seçmenin kafası karışacak; tatile mi çıkayım, sandığa mı gideyim, diye" dedi.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'e konuşan Binali Yıldırım, "Ben yine katılımın %80’lerden aşağıya düşmeyeceğini düşünüyorum. Belki de 7 Haziran’daki %83-84 katılımdan da yüksek olabilir"görüşünü dile getirdi.

Yalçın Bayer'in Hürriyet gazetesinin bugünkü (27 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

İzmir'de hafta sonu AKP'nin iddialı adayı eski bakan Binali Yıldırım ile görüştük. Yıldırım'la bu ikinci konuşmamızdı...

Başbakan Davutoğlu’nun İzmir’de üç ilçedeki seçim turuna katılmış; o arada da kaza geçiren eski ANAP’lı Ekrem Pakdemirli’yi Manisa’da ziyaretten gelmişti. Hayli yorgun sayılırdı; bir de otelde kendisini bekleyenleri dinleyecek, saat 22.00’den sonra da ulusal bir TV kanalında programa katılacaktı.

Yıldırım’ın, hem halk arasında, hem TV ve yazılı basında ciddi bir kampanya yürüttüğünü söylemeliyiz; Başbakan’dan sonra AKP’nin en ağır ismi... “Hedefimiz tek başına iktidar olmak” dediğinde “Neden?” diye sorduk. “Ekonomik sorunlar, terör var; dış sorunlar önümüzde duruyor... Zaman kaybetmeden risk alınması gereken ‘karar’lar var; zaman kaybı yaşamak istemiyoruz.”1 Kasım seçimi için dört gün tatil ilan edilmesi, kamuoyunda hiç hoş karşılanmadı ya... İlk ağızdan... “Ben şahsen tatil olmasa daha iyi olurdu diyorum. Türkiye’nin bu kadar tatil yapması gerekmiyor. Seçmenin kafası karışacak; tatile mi çıkayım, sandığa mı gideyim, diye... Ben yine katılımın %80’lerden aşağıya düşmeyeceğini düşünüyorum. Belki de 7 Haziran’daki %83-84 katılımdan da yüksek olabilir.”Yurtdışındaki seçmenlerin AKP’ye Türkiye’nin birliğini bütünlüğünü, kardeşliğini düşündüğünü için oy verdiğini belirten Yıldırım, “Seçmen bize diyor ki; ‘AKP’nin güçlü olması lazım, çünkü sizin iktidarınızda Türk pasaportunun değeri arttı.

Eskiden hep oraya-buraya itiliyorduk. Şimdi daha saygın muamele görüyoruz’”m Başbakan, Ödemiş’te ‘Beni Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile muhatap etmeyin’ diyor. m O şu; zaman kaybetmeyelim diyor yani.. Siz işi sandıkta bitirin; iktidarı sandıkta belirleyin, işi siyasetçilere bırakmayın... Ben de aynı şeyi düşünüyorum. m HDP 80 milletvekilinin üstüne çıkacağız, diyor.m Herkes merkeze geldikçe daha makul düşünür. Allah selamet versin Erbakan da öyle konuşurdu. 500 milletvekili ile geliyoruz derdi, 5-10 vekil çıkarılırdı.1 Kasım’da göreceğiz.