Davutoğlu ve Hürriyet'e saldıran grubun içindeki Boynukalın yan yana

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kocatepe Kültür Merkezi'nde, "Başbakanımız Gençlerle Buluşuyor" etkinliğine katıldı. Davutoğlu salonda en ön sırada otururken solunda Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan sağında ise Hürriyet’e yapılan taşlı sopalı saldırıyla gündeme gelen AKP Gençlik Kolları Başkanı ve Milletvekili Abdurrahim Boynukalın yer aldı. Davutoğlu ve Boynukalın beraber salonu selamladı.

Başbakan Davutoğlu burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Genç insan hukuksuzluğun tam karşısında yer alır. Acaba bunun sonucu ne olur, biraz bekleyeyim diye düşünmeyin. Ayağa kalkın ‘biz buradayız bizim olduğumuz yerde adaletsizlik karşısında susulmaz’ deyin. Biz varsak son nefesimize neferimize kadar, adaletle mücadele tüm dünyada egemen olacaktır. Tabi ki hakikatle ilişkimiz genç orta yaşlı olmakla ilgili değildir, asıl olan hakikatle münasebetimizdir. Bakın sadece gerçeklik demiyorum. Hakikat ve gerçeklik arasında fark vardır.

"Bir arkadaşımız gelip 'Her gün saldırıya uğruyoruz, sen ise okuyorsun' demişti"



Çok ümitsizliğe kapılmış bir ortamda... Evde kitap okurken bir arkadaşımız gelmişti. ‘Her gün saldırıya uğruyoruz, sen ise okuyorsun’ demişti.

Yarın yaşayıp yaşamayacağımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorduk. Ama bildiğim bir şey var. Ama yaşarsam 40 yaşında dünyaya ve insanlığa hitap edecek birikimi şimdiden oluşturmak istiyorum. O zamanlar çılgınca okuyarak, kendimizi bir şeye hazırlamamız lazımdı. Ve Stratejik Derinliği o yıllarda yazdım.

Rüyalarınıza hülyalarınıza hiç sınır koymayın. O çok bilmiş orta yaşlılar, statükocular diyeyim, gerçeklik var bunları kabul et ve bununla yaşa. Bize dış politikada şöyle eleştirenler oldu "rüya görüyorlar" diyenler oldu.

Rüyaları olmayanlar utansın





Bizim hayal gördüğümüzü iddia edenlere karşı söylediğimiz çok net bir ifade vardı. Evet bizim bu ülke için, bizim bölge için, Ortadoğu, balkanlar için bütün insanlık için hayallerimiz var. Uykumuzu kaçıran rüyalarımız var. Hayalleri, rüyaları olmayanlar utansın.

Örgün eğitim elbette şart. Ama alternatif eğitim de hakkıyla yetişmek için şarttır. Her üniversite öğrencisi müfredata tabii. Bazen müfredatları aşmak gerekiyor, disiplinel sınırları kırmak gerekiyor. Ben çift anadalı ilk yapan öğrencilerden biriyim Boğaziçi'nde. İyi bir ekonomist olmak için tarih bilmek şart, iyi bir siyasetçi olmak için felsefe bilmek şart.

Bugünlerde çok medeniyet kavramı üzerinde yazıyoruz çiziyoruz ama her birinizin medeniyet kavramına bakışını doğru şekilde ifade etmesi önemli. Bunlar üniversiteler liselerde tam olarak verilmeyebilir. En iyi öğretmen bazen, aynı yaşıtların arkadaşların birbirine öğretmenlik yapmalarıdır.

Okullardan çıkar, İstanbul'da Beyazıt kahvesindeki kahvelerde, bazıları bilardo oynarken biz 10 arkadaş oturup batılılaşma konusunda tartışmalar yapardık. Sigara içilen ortamlarda vesaire...



Şimdi zikretmek açısından, arkadaşın birbirini nasıl eğittiğini... Tartışmalar yapardık, performansımızın artması için bazen ikili üçlü arkadaşlarla Sirkeci'den Bakırköy'e kadar yürür, bir arkadaşım soru sorar ben yanıtlardım, sonra ben sorardım o söylerdi.



Şunu bilin ki sizi gerçek anlamda yetiştirecek şey arkadaşlarınızla birlikte kurduğunuz küçük halkalar, sohbet gruplardır.