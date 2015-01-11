Davutoğlu, Paris'e hareketi öncesi 'MİT' sorusunu yanıtladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "MİT, market saldırısında adı geçen Hayat Boumeddienne ile ilgili Fransa'yı daha önce uyarmıştı" şeklindeki haberlere ilişkin olarak, "Fransa’dan gelen bilgilerle bizim elimizdeki bilgilerin karşılaştırması süreci devam ediyor. Sadece Fransa değil her ülke ile terör riski söz konusu olduğunda her türlü işbirliğini gösterdik" dedi.

Davutoğlu, Paris’e hareketinden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle:

- Bu saldırıyı Müslümanlara yönelik bir karşı kampanyaya çevirmek isteyenlere karşı oradaki mevcudiyetimiz de bir cevap olacaktır.

Akşam saatlerinde de Almanya’ya gideceğim. Perşembe günü de Brüksel’e AB ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere gideceğim. Saha sonrasında ise İngiltere ve İsviçre seyahatlerimiz olacak.

Soru & cevap

Hayat Boumeddiene ile ilgili MİT’in Fransa’yı uyardığı iddiası doğru mu?

Türkiye hangi ülke olursa olsun, terör faaliyeti söz konusu ise yakın işbirliği içinde oldu. Fransa istihbaratı ile işbirliği köklü temellere dayanıyor. Fransa’dan gelen bilgilerle bizim elimizdeki bilgilerin karşılaştırması süreci devam ediyor. Sadece Fransa değil her ülke ile terör riski söz konusu olduğunda her türlü işbirliğini gösterdik. Türkiye, milyonlarca turistin geldiği bir ülke. Önceden bir ihbarın söz konusu olmaması halinde önceden engelleme çok zor oluyor.