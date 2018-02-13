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Bilim / Teknoloji

Davutoğlu okuldan attıracaktı, Google'a mühendis oldu

Hale Dönertaşlı, 7 yıl Google'de çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü

13 Şubat 2018 20:00

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, başkalarının ödevlerinin yaptığı için üniversitede attırmak isteği Hale Dönertaşlı, 7 yıl Google'de çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü.

15 yıldır Amerika'da yaşayan ve 7 yılını Google'da mühendislik yaparak geçiren Dönertaşlı, Türkiye'ye döndü.

Silikon Vadisi'ni Türkiye'ye taşımak istediğini ifade eden Dönartaşlı, "Google'dan öğrendiğim felsefeye göre, mükemmeli hazırlamaktan çok, işin bitmiş olması önemli. Hedef de sürekli hareket halinde ve bizim bilişim çağında kaybedecek daha fazla zamanımız yok. Bu bir ekip işi, ben Türk gençliğine güveniyorum" dedi.

"Davutoğlu disipline verdi,  hocaların yalvar yakar kurtarmaya çalıştı"

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Dönertaşlı, doktoradan önce 2 üniversite ve 3 Master bitirme nedenini şöyle anlattı:

"Özel bir üniversitede Matematik-Bilgisayar bölümünde burslu okurken, paraya ihtiyacım vardı. Arkadaşlarımın ödevlerini yaparak para kazandığımı MIS Bölüm Başkanı (Ahmet Davutoğlu) duyunca, disipline verildim. Tüm bursum iptal edilecek ve okuldan atılacaktım. Kendi bölümümdeki hocalarım beni yalvar yakar kurtarmaya çalışırken, af için şart koşuldu. Bana aylık harçlık verilecek, ben de karşılığında 2 bölüm bitirecektim ve bir daha başkalarının ödevlerini yaparak para kazanmayacaktım. İkişer üçer bitirmeye alışınca master'da da böyle devam etti."

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