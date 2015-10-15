Davutoğlu: New York Times'ın o gözlemi maalesef doğru

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD'nin önde gelen saygın gazetelerinden New York Times'ın Türkiye'de son dönemde artan çatışma ve kaos ortamını değerlendirdiği analiz haberindeki "Ne keder, ne de zafer Türkleri birleştiremedi" yorumuna ilişkin olarak, "Bir yabancı gazetenin gözlemi, ama maalesef doğru bir gözlem" dedi.

TGRT Haber'de konuşan Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi:

"New York Times'ın gözlemi maalesef doğru bir gözlem. O kadar üzülüyorum ki. Dağlıca saldırısı olduğunda ben Hollanda maçındaydım. Ertesi gün Dağlıca'ya ağlıyacaklarına beni eleştirmeye başladılar. Buradan tekrar çağrı yapıyorum. Demirtaş "hata yaptım" derse tekrardan görüşürüm. Demirtaş'ın tutumunu netleştirmesi lazım. Eğer böyle bir iddiası varsa bir katille oturamaz. Burada siyasi liderlerin diline hakim olması gerekir."

New York Times, ne yazmıştı?

Amerikan New York Times gazetesi, 13 Ekim 2015 tarihli New York baskısında Türkiye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği bir analiz-habere yer verdi. Tim Arango imzası taşıyan ve gazetenin manşetinden verilen yazıda, "Kederde ve zaferde, Türkler hâlâ bölünmüş" başlığı kullanıldı.

Modern Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısı ve öncesinde Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’ne değer görülmesinin Türkleri bir araya getirmeye yetmediğinin vurgulandığı haberde, Türkiye uzmanlarının görüşlerine yer verildi.

“Hiçbir şey, ortak keder ve zafer anlarında dahi, Türkleri bir araya getirmeye yetmiyor gibi görünüyor” ifadesinin kullanıldığı haberde, Londra’da yaşayan akademisyen Ziya Meral’in şu görüşlerine yer verildi:

“Bu, Türkiye’ye yönelik tarihindeki en ölümcül terör saldırısı. Ve şimdi ülke olarak bir araya gelemememiz ve vatandaşlarımızın kaybının yasını tutamamamız, son derece üzücü.

Haberde, “analistlerin böylesi bir trajedi karşısında dahi Türkiye’nin birleşememesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve onun ülkeyi 13 yıldır yöneten partisi AKP’nin giderek artan ayrımcı liderliğinin bir sonucu olarak açıkladığı” belirtildi.