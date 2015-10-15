T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu: New York Times'ın o gözlemi maalesef doğru

"O kadar üzülüyorum ki..."

15 Ekim 2015 16:09

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD'nin önde gelen saygın gazetelerinden New York Times'ın Türkiye'de son dönemde artan çatışma ve kaos ortamını değerlendirdiği analiz haberindeki "Ne keder, ne de zafer Türkleri birleştiremedi" yorumuna ilişkin olarak, "Bir yabancı gazetenin gözlemi, ama maalesef doğru bir gözlem" dedi.

TGRT Haber'de konuşan Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi:

"New York Times'ın gözlemi maalesef doğru bir gözlem. O kadar üzülüyorum ki. Dağlıca saldırısı olduğunda ben Hollanda maçındaydım. Ertesi gün Dağlıca'ya ağlıyacaklarına beni eleştirmeye başladılar. Buradan tekrar çağrı yapıyorum. Demirtaş "hata yaptım" derse tekrardan görüşürüm. Demirtaş'ın tutumunu netleştirmesi lazım. Eğer böyle bir iddiası varsa bir katille oturamaz. Burada siyasi liderlerin diline hakim olması gerekir."

 

New York Times, ne yazmıştı?

 

 

Amerikan New York Times gazetesi, 13 Ekim 2015 tarihli New York baskısında Türkiye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği bir analiz-habere yer verdi. Tim Arango imzası taşıyan ve gazetenin manşetinden verilen yazıda, "Kederde ve zaferde, Türkler hâlâ bölünmüş" başlığı kullanıldı.

Modern Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısı ve öncesinde Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’ne değer görülmesinin Türkleri bir araya getirmeye yetmediğinin vurgulandığı haberde, Türkiye uzmanlarının görüşlerine yer verildi.

“Hiçbir şey, ortak keder ve zafer anlarında dahi, Türkleri bir araya getirmeye yetmiyor gibi görünüyor” ifadesinin kullanıldığı haberde, Londra’da yaşayan akademisyen Ziya Meral’in şu görüşlerine yer verildi:

“Bu, Türkiye’ye yönelik tarihindeki en ölümcül terör saldırısı. Ve şimdi ülke olarak bir araya gelemememiz ve vatandaşlarımızın kaybının yasını tutamamamız, son derece üzücü.

Haberde, “analistlerin böylesi bir trajedi karşısında dahi Türkiye’nin birleşememesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve onun ülkeyi 13 yıldır yöneten partisi AKP’nin giderek artan ayrımcı liderliğinin bir sonucu olarak açıkladığı” belirtildi.

 

 

ETİKETLER

davutoğlunew york timesdoğrukedersevinçtürklergözlembirleştiremedi

İlgili Haberler

New York Times: Ne keder, ne de zafer Türkleri birleştirdi

NYT, Türkiye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği bir analiz-haberde "Kederde ve zaferde, Türkler hâlâ bölünmüş" ifadesini kullandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24