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New York Times: Ne keder, ne de zafer Türkleri birleştirdi

NYT, Türkiye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği bir analiz-haberde "Kederde ve zaferde, Türkler hâlâ bölünmüş" ifadesini kullandı

13 Ekim 2015 19:29

Amerikan New York Times gazetesi, bugünkü New York baskısında Türkiye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği bir analiz-habere yer verdi. Tim Arango imzası taşıyan ve gazetenin manşetinden verilen yazıda, "Kederde ve zaferde, Türkler hâlâ bölünmüş" başlığı kullanıldı.

Modern Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısı ve öncesinde Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel Kimya Ödülü’ne değer görülmesinin Türkleri bir araya getirmeye yetmediğinin vurgulandığı haberde, Türkiye uzmanlarının görüşlerine yer verildi.

“Hiçbir şey, ortak keder ve zafer anlarında dahi, Türkleri bir araya getirmeye yetmiyor gibi görünüyor” ifadesinin kullanıldığı haberde, Londra’da yaşayan akademisyen Ziya Meral’in şu görüşlerine yer verildi:

“Bu, Türkiye’ye yönelik tarihindeki en ölümcül terör saldırısı. Ve şimdi ülke olarak bir araya gelemememiz ve vatandaşlarımızın kaybının yasını tutamamamız, son derece üzücü.

Haberde, “analistlerin böylesi bir trajedi karşısında dahi Türkiye’nin birleşememesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve onun ülkeyi 13 yıldır yöneten partisi AKP’nin giderek artan ayrımcı liderliğinin bir sonucu olarak açıkladığı” belirtildi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yönelik saldırının da işlendiği haberde, ABD merkezli düşünce kuruluşu Washington Institute for Near East Policy’nin Türkiye analisti Soner Cagaptay da Türkiye’nin 13 yıllık AKP iktidarında son derece kutuplaştığını söylüyor.


 

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