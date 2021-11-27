Davutoğlu'ndan zam tepkisi: Buna harç değil haraç denir, madem enflasyon yüzde 19,95 niye yüzde 36,20 zam yaptınız?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranlarına tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Davutoğlu, "Buna harç değil haraç denir" derken, TÜİK'in açıldığı yüzde 19,95 enflasyona işaret etti ve "Harçlara niye yüzde 36.20 zam yaptınız?" diye sordu.

Erken seçim çağrısında bulunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Buna harç değil HARAÇ denir! Madem enflasyon %19.95 harçlara niye %36.20 zam yaptınız? Memura, emekliye yaptığınız zam, asgari ücret ortada! Kaşıkla verip, kepçeyle alıyorsunuz! ErkenDeğil HemenSeçim"

2022'deki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 oldu. Pasaport harcından ehliyete, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi yüzde 36.20 oranında artacak.

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