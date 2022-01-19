Davutoğlu'ndan Kürtçe seçmeli ders çağrısı: Sadece anadili olanların değil, bu topraklarda yaşayan herkesin bu kadim dili merak edip öğrenmesini dilerim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, okullarda seçmeli dil olarak Kürtçe'nin seçilmesi çağrısı yaparak, "Sadece anadili Kürtçe olanların değil, bu topraklarda yaşayan herkesin bu kadim dili merak edip öğrenmesini dilerim" dedi.

Partisinin Van İl Başkanlığı'nın videosunu paylaşan Davutoğlu sosyal medya hesabından Türkçe ve Kürtçe açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Van İl Başkanlığı'nın paylaştığı video, "Okullar da seçmeli derslerin seçilmesi için son üç gün kaldı. Bu sebeple İl Başkanımız ve İl Başkanlık Kurulumuzun tüm anne ve babalara çağrısı var. Çocuklarımıza seçmeli ders olarak Kürtçe'yi seçelim ve ana dilimizi unutturmayalım. Ana dil mukaddestir." notuyla paylaşıldı.

Videolu mesajı alıntılayarak paylaşan Davutoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bu topraklarda yaşayan herkesin bu kadim dili merak edip öğrenmesini dilerim"

"Sadece anadili Kürtçe olanların değil, bu topraklarda yaşayan herkesin bu kadim dili merak edip öğrenmesini dilerim. Hêvî dikim ne tenê ew kesên ku zimanê wan yê zikmakî Kurdî ye, herkesên ku li ser vê erdnîgariyê dijîn vî zimanê qedîm meraq bikin û hîn bibin."