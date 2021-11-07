Davutoğlu'ndan Ilısu Barajı'na AKP'li eski bakanın adının verilmesine tepki: İtibar yolsuzluğudur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ilısu Barajı'na AKP milletvekili ve eski Bakan Veysel Eroğlu'nun adının verilmesine, “İtibar yolsuzluğu kamu kaynaklarıyla yapılan bina, tesis ve komplekslere yaşayan siyasilerin, bürokratların adının verilmesinden kaynaklanan bir yolsuzluk türüdür” tepkisini gösterdi.

Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kamu kaynaklarıyla inşa edilen yapıların, yaşayan siyasetçilerin isimlerinin verilmemesini eleştirdi.

“Ders: Siyasi Ahlak Konu: İtibar Yolsuzluğu Nedir” notuyla paylaştığı videoda Davutoğlu, şunları söyledi:

“İtibar yolsuzluğu ilk kez partimizin Temiz Siyaset Belgesi’nde adı koyulan, tanımlanan bir yolsuzluk türüdür. Özetle kamu kaynaklarıyla yapılan bina, tesis, ve komplekslere yaşayan siyasilerin, bürokratların adının verilmesinden kaynaklanan bir yolsuzluk türüdür. Kamu kaynaklarından ekonomik rant elde etmek ne kadar yanlış ve yolsuzluk ise siyasi prestij ve itibar elde etmek de o derece yanlış bir yolsuzluk türüdür.

Bugün hizmete giren Ilısu Barajı’na eski bir bakanın adının verilmesi de bunun en son çarpıcı örneğini oluşturmuştur. Dışişleri Bakanı olduğumda adımın verildiği bir tabelayı indirtmiş ve Başbakan olduğumda da bu genel ilkeyi bir siyasi ahlak ilkesi olarak bir talimatla bütün birimlere bildirmiştim.

Gelecek Partisi olarak bu tutumumuz açıktır. İktidara geldiğimizde kamu kaynaklarıyla yapılan hiçbir bina, kompleks, tesis, üniversite ve okula yaşayan siyasilerin adları görevleri ne olursa olsun verilemeyecektir. Biz adımızı binalara değil gönüllere yazmaya geliyoruz.”