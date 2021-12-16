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Politika

Davutoğlu'ndan iktidara: Cahil iktidar gidecek, sorunlar çözülecek!

Merkez Bankası kararı sonrası dolar, 15,65, Euro 17,27 lirayı gördü

16 Aralık 2021 15:22

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirmesi kararıyla döviz kurunda yeni rekorlar kırılması sonrası iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. 

Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Faiz, kur, enflasyon 3 değişkenli matematik denklemi gibidir! Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı bir hatayla denklemden 'ben yaptım oldu' kafasıyla kuru çıkarırsanız, döviz fırlar, enflasyon da patlar! Bu cahil iktidar gidecek, sorunlar çözülecek çünkü; #TürkiyedeGelecekVar."

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Ahmet DavutoğluMerkez BankasıGelecek Partisifaiz
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