Davutoğlu'ndan iktidara: Cahil iktidar gidecek, sorunlar çözülecek!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirmesi kararıyla döviz kurunda yeni rekorlar kırılması sonrası iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi.

Davutoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Faiz, kur, enflasyon 3 değişkenli matematik denklemi gibidir! Ortaokul öğrencisinin bile yapmayacağı bir hatayla denklemden 'ben yaptım oldu' kafasıyla kuru çıkarırsanız, döviz fırlar, enflasyon da patlar! Bu cahil iktidar gidecek, sorunlar çözülecek çünkü; #TürkiyedeGelecekVar."

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