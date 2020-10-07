Davutoğlu'ndan hükümete 'Doğu Türkistan' tepkisi: Çin hayranı ortağınız elinizi kolunuzu mu bağladı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümete Sincan'daki Müslüman Uygur Türkleri konusunda tepki gösterirken, "Doğu Türkistan’da Çin zulmü altında inleyen soydaşlarımız için dünya ayağa kalktı, BM’de 39 ülke imza atıp bildiri yayınladı, siz neredesiniz?" dedi.

Almanya liderliğinde aralarında ABD, Birleşik Krallık ve Japonya'nın da bulunduğu 39 ülke Çin'e Müslüman Uygur Türklerin haklarına saygı gösterilmesi için çağrıda bulunmuş ve Hong Kong'daki siyasi durum hakkında endişelerini bildirmişti. Çin'in kınandığı açıklamada Türkiye'nin imzası yer almamıştı.

TIKLAYIN - 39 ülkenin Sincan'daki Müslüman Uygur Türklerine yapılan muamele ile ilgili Çin'e yaptığı çağrının altında Türkiye'nin imzası yer almadı!

"Çin hayranı ortağınız elinizi kolunuzu mu bağladı?"

Davutoğlu, hükümete Doğu Perinçek göndermesi yaparak tepki gösterirken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Türkistan’da Çin zulmü altında inleyen soydaşlarımız için dünya ayağa kalktı, BM’de 39 ülke imza atıp bildiri yayınladı, siz neredesiniz? Çin hayranı ortağınız elinizi kolunuzu mu bağladı? Hani dünya beşten büyüktü? Hani mazlumların sesiydiniz?"