39 ülkenin Sincan'daki Müslüman Uygur Türklerine yapılan muamele ile ilgili Çin'e yaptığı çağrının altında Türkiye'nin imzası yer almadı!

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Almanya liderliğinde aralarında ABD, Birleşik Krallık ve Japonya'nın da bulunduğu 39 ülke Çin'e Müslüman Uygur Türklerin haklarına saygı gösterilmesi için çağrıda bulundu ve Hong Kong'daki siyasi durum hakkında endişelerini bildirdi. Çin'in kınandığı açıklamada Türkiye'nin imzası yer almadı.

Salı günü Birleşmiş Milletler'de insan hakları üzerine yapılan bir toplantıda girişime liderlik eden Almanya'nın BM Büyükelçisi Christoph Heusgen, "Sincan'daki insan hakları durumundan ve Hong Kong'daki son gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz" dedi.

Heugen ve açıklamanın altına imzasını atan ülkeler, Çin'den BM insan hakları gözlemcilerinin Sincan'a girmesine izin vermesini istedi.Çin, Sincan'daki yapılarda Müslüman Uygur Türklerine mesleki eğitim verildiğini iddia etse de birçok ülke ve grup bunların toplama kampı olduğunu ifade ediyor.

Açıklamada Sincan'da dini özgürlüklere sınırlamalar, zorla çalıştırma ve zorla sterilizasyon yapıldığına dair suçlamalar olduğuna da dikkat çekildi.

39 ülkenin çoğunu Avrupa Birliği üyesi ülkeler oluşturdu. Açıklamada ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Haiti, Honduras, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin de imzaları yer aldı.

Açıklamada Türkiye'nin imzası yer almadı.

Güvenlik Analisti Metin Gürcan durumu, "Ankara için utanç tablosu" olarak nitelendirirken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Beştepe Milliyetçiliği Hazar Denizi'nde bitiyor. Çin'in Uygur'daki insan hakkı ihlallerine karşı Çin'den gelecek 3-4 milyar $ için üç maymunu oynamak?" değerlendirmesinde bulundu.