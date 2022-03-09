Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: Teşhisi koydum, niteliğe düşmansınız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” şeklindeki sözlerine videolu olarak yanıt verdi.

"Halkımızın hayatını zorlaştırıyorsunuz"

Erdoğan'a seslendiği konuşmasında Davutoğlu, “Sayın Erdoğan, hekimleri hedef alan konuşmanızı dinledikten sonra bu kez size doğrudan hitap etmeye karar verdim. Çok hatalar yaptınız, yapıyorsunuz. Eğitimde, yargıda, dış politikada, ekonomide, teknolojide hemen hemen hayatın her alanında hatalar yapıyorsunuz ve halkımızın hayatını zorlaştırıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"Niye nitelikli, iyi eğitilmiş insanları biçmek için fırsat kolluyorsunuz?"

Peş peşe sorular yönelten Davutoğlu, “Sayın Erdoğan, siz niteliğe niye düşmansınız? Niye nitelikli, iyi eğitilmiş insanları biçmek için fırsat kolluyorsunuz? Niye insan onurunu ayaklar altına alacak bir tavır sergiliyorsunuz?” diye sordu.

Davutoğlu, şöyle devam etti;

"Sağlıkta şiddeti de tahrik ediyorsunuz"

"180 bin 900 hekimimiz, sizin sözlerinizden yürekleri incindi. Memnun musunuz? 189 bin 900 hekimimize döndünüz ve dediniz ki, ‘Sizler maddi imkanlar ve para için çalışıyorsunuz ve beğenmiyorsanız çekin gidin.'

Hekim ifadesi hikmet ifadesiyle aynı köktendir. Hekimlerimiz hikmet ile şifa dağıtan saygı değer insanlardır. Onları hedef göstererek, halkın sağlığıyla da oynuyorsunuz. Sağlıkta şiddeti de tahrik ediyorsunuz."

"Hekimlerimiz bugün sizin iddia ettiğiniz gibi 25 bin lira alıyor değiller"

"Hekimlerimiz bugün sizin iddia ettiğiniz gibi 25 bin lira alıyor değiller. Bunu alan hekimlerin yüzde 1'i bile değil. Ama uzman hekimlerin dahi 8 bin lira civarında maaş aldığını biliyoruz.

Ben artık teşhisi koydum. Siz niteliğe düşmansınız. Siz nitelikli her şeye karşısınız. Hekimliği anlamamışsınız, anlayamazsınız. Sayın cumhurbaşkanı şifa binalarda değil, dev yürekli hekimlerin ellerindedir.

Bu yaptıklarınızla halkın sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Halkın sağlığı nitelikli hekimlerle, bir hekim ordusuyla korunabilir."

"Son 6 yıl içinde 4 bin 120 hekimin yurt dışına gittiğini biliyor musunuz?"

"Son 6 yıl içinde 4 bin 120 hekimin yurt dışına gittiğini biliyor musunuz? 8 bin hekimin de sırada beklediğini biliyor musunuz? Buna rağmen hekimlerimize rağmen bu tutumu sergiliyorsanız, büyük bir basiretsizlik yapıyorsunuz.

Sayın Erdoğan, şu anda hekimlerimizin en büyük meselesi sağlıkta şiddet. Siz bu sözlerle, hekimleri hedef tahtasına koyarak, sıradan hasta yakınlarına, ola ki yakınlarını kaybettiklerinde suçlu olarak hekimleri görmelerine sebebiyet verecek bir söylem kullanıyorsunuz.

20 bin 716 saldırı oldu son 6 yılda, sizin yönetiminizde hekimlerimize dönük. Saatte 1 hekim saldırıya uğruyor. Sizin bu söylemlerinizden cesaret bulacak olan bazı kendini bilmezler, hekimlerimize yönelik saldırılarını arttırırsa bunun sorumlusu kim olacak?"

"Size saygısızlık, nezaketsizlik yapanlar, sizin kıymetinizi, hikmetinizi anlamayanlar iktidardan gidecekler"

Hekimlere de seslenen Davutoğlu, “Siz her türlü saygıyı hak ediyorsunuz. Kimsenin ne dediğine bakmayın. Size çağrım şudur; bütün birikiminizle, tecrübenizle, inancınızla, bu ülkeye bağlılığınız ve vatan perverliğiniz ile siz burada kalacaksınız. Size saygısızlık, nezaketsizlik yapanlar, sizin kıymetinizi, hikmetinizi anlamayanlar ise iktidardan gidecekler” diye konuştu.