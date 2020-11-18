Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Alaattin Çakıcı' çağrısı

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Davutoğlu, "Sayın Genel Başkan'a siyasi eleştiri dolayısıyla yöneltilen tehditler konusunda kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur." dedi.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidine bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Davutoğlu'nun Çakıcı'yla ilgili açıklaması şöyle:

"Sayın Genel Başkan'a siyasi eleştiri dolayısıyla yöneltilen tehditler konusunda kesinlikle öncelikle iktidarın bu konuya cevap vermesi gereken bir husustur. Yani burada hukuk devleti kuralları işler anayasal konuma sahip olan ana muhalefet lideri, hiçbir kimse tarafından tehdit edilemez, hakarete uğrayamaz. Sadece o değil; hiçbir siyasi lider. Burada sayın genel başkanın tepki vermesine gerek olmaksızın başta sayın cumhurbaşkanı olmak üzere "bu ülkenin yönetiminden biz sorumluyuz kimse, hele hele bir siyasi parti lideri tehdit edilemez, hakaret edilemez" demesi lazım. Bu denemediği için bugün problem var."

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