Davutoğlu Patriot iddiaları için ne dedi?

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin NATO'dan Patriot füzeleri satın alacağı ve Suriye sınırına Patriot bataryası yerleştireceğine yönelik iddialarla ilgili, NATO'nun tüm üyeleri savunmakla mükellef olduğunu hatırlatarak, ''İhtimaliyat hazırlıkları çerçevesinde her şey ele alınır'' dedi.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, Suriye kaynaklı gelişmelerle ilgili Türkiye'nin birkaç kez NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırdığını ve müttefiklerini bilgilendirdiğini anımsattı.

Türkiye'nin bir talebi olmasa bile NATO'nun Türkiye dahil tüm üyelerini korumak için kendi hazırlıklarını yaptığına işaret eden Davutoğlu, Suriye krizinin Akçakale'ye düşen top mermisi ve Akdeniz'de düşürülen Türk uçağı vesilesiyle zaten Türkiye tarafından NATO'nun gündemine getirildiğini vurguladı.

Davutoğlu, NATO'yla istişarelerde Patriot füzelerinin gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, her türlü riske karşı alınacak her türlü savunma tedbirinin konuşulmasının normal olduğunu söyledi.

Suriye'deki kimyasal ve biyolojik silahların uluslararası kamuoyundaki endişeleri artırdığının hatırlatılması üzerine Davutoğlu, ''Risklerden bir tanesini söylediniz'' dedi.

Yemen'e silah sevkıyatı iddiaları

Davutoğlu, Türkiye'den Yemen'e silah taşındığı iddialarıyla ilgili soruya karşılık da ''Bu konuyu araştırıyoruz. Hiçbir şekilde Türkiye'den herhangi bir ülkeye hiçbir silah sevkıyatı yapılmaz. Hele hele Yemen gibi dost ve kardeş bir ülke için böyle bir şey söz konusu olamaz'' diye konuştu.

''Bizim için Yemen'de iki taraf yoktur'' diyen Davutoğlu, Türkiye'nin bu ülkede herhangi bir tarafı desteklemek gibi bir yaklaşımının olamayacağını belirtti.

Davutoğlu, hükümetin kontrolü dışında birilerinin böyle bir çaba içine girmesi halinde hukuki süreçte gereken tedbirlerin alınacağını da vurguladı.

ABD Başkanlığı'na yeniden seçilen Barack Obama'yı tebrik eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, son 4 yıldır Obama yönetimiyle Türkiye'nin yakın işbirliği içinde olduğunu ve Amerikan halkının bu seçimde ortaya çıkan iradesini saygıyla karşıladıklarını kaydetti.

İddialer neydi?

Reuters'a konuşan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Ankara'nın füzelerin konuşlandırılması için kısa süre içinde NATO'ya resmi teklif sunacağını belirtti.

Associated Press'in haberine göre, yine bir Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, sınıra Patriot füzesi yerleştirilmesi konusunun, Suriye'deki rejim güçlerinin muhalefet ve siviller üzerine gerçekleştirdiği saldırıları durdurmak için ele alınan senaryolardan biri olduğunu söyledi. Türk yetkili, söz konusu planının ABD'deki seçimler yüzünden askıya alındığını ancak Barack Obama'nın tekrar başkanlığa seçilmesinin ardından yeniden gündeme gelmesinin muhtemel olduğunu söyledi. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan Türk yetkili, füzelerin sınıra yerleştirilmesi durumunda, bunun "NATO şemsiyesi" altında yapılacağını ifade etti.

‘Konu gündeme geldi’

Yabancı ajanslarda çıkan haberler hakkında Anadolu Ajansı'na bilgi veren diplomatik kaynaklar ise Patriot füzeleri konusunun ülkenin güvenliği ve olasılık planlamaları çerçevesinde ele alındığını belirtti.

AA'ya konuşan diplomatik kaynak, "Türkiye'nin güvenliği ve NATO sınırlarının güvenliği bağlamında NATO çerçevesinde yapılmakta olan çalışmalar ve ihtimaliyet planlamalarında bu konu da gündeme gelmektedir" ifadesini kullandı.

Rasmussen de değinmişti?

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen hafta başında Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, Türkiye-Suriye sınırına Patriot füze rampaları yerleştirilmesi konusunda Ankara'dan bir talep gelmesi halinde, ittifaka üye ülkelerin bunu değerlendirmek zorunda olduğunu söylemişti.