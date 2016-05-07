Davutoğlu, MYK'da "Birlikte yürüdüğüm arkadaşlarımdan destek göremedim" siteminde bulunmuş

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlık ve Başbakanlık koltuklarına veda ettiği basın toplantısından önce MKYK üyeleriyle yaptığı son görüşmede, “Birlikte yürüdüğüm arkadaşlarımdan destek göremedim” siteminde bulunduğu öğrenildi.

Önceki gün AKP Genel Merkezi’nde 40 dakika süren en kısa MYK toplantısı yapıldı.Davutoğlu’nun toplandığı ekibin tamamına yakınının, MKYK’da genel başkanın il ve ilçe atama yetkisinin elinden alınması için imza atanlardan oluşması dikkat çekti. Davutoğlu’nun son kez katıldığı MYK’da, basın toplantısında yaptığı konuşmaya benzer ifadeler kullandığı öğrenildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın Ankara kulislerine dayandırdığı habere göre Davutoğlu, 8 aydan beri birlikte çalıştığı MYK üyelerine ‘ince serzenişte’ bulundu. Davutoğlu, görevden ayrılmasının başarısızlıktan olmadığını dile getirirken, “Asıl ayrılma nedenim, MKYK’da gelişen bu tutum karşısında birlikte hareket ettiğim çalışma arkadaşlarımdan destek göremeyişimdir. Bundan sonra sade bir milletvekili, nefer olarak partim için çalışmaya devam edeceğim. Sizden ricam, Cumhurbaşkanı ile aramızda sorun varmış gibi göstermek isteyenlere izin vermeyin. Bunu yapmak isteyenlere fırsat vermeyin. Bunun aksini yapanlara hakkımı helal etmem. Sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum” dedi.

Bir MYK üyesi ‘Bu noktaya gelinmesinden üzüntü duyduğunu’ söylerken, diğer MYK üyeleri seslerini çıkarmadı. Davutoğlu da “Bu bahse girmeyelim” demekle yetindi. Bir MYK üyesi, “Davutoğlu, MKYK’da yetkilerinin alınması için imza atmış heyete karşı zarif, ama sitemkâr bir tavır sergiledi. Devamında konuşma yapılması şık olmazdı. Ekibin tamamı imza atmış, ne diyecektik? Herkes sustu” değerlendirmesi yaptı. Davutoğlu’nun basın toplantısı metnini sabaha karşı tamamladığı da öğrenildi.