Davutoğlu: Muhatap görmediğimiz bir ülkeye ödemeyi yapmayı düşünmüyoruz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin AİHM'nin Kıbrıs'la ilgili verdiği tazminatı ödemeyeceğini söyledi.



AİHM'nin taraf olarak gördüğü ülkeyi Türkiye'nin tanımadığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Bu ödemeyi yapmayı gerekli görmüyoruz" dedi.

Kayıp şahıslar için komisyon kurulduğunu, kayıp şahıslarla ilgili teknik araştırmaların devam ettiğini belirten Davutoğlu, "Eğer kayıplarla ilgili bir karar alınırsa, buna Kuzey Kıbrıs'taki Türk kayıpların da dahil edilmesi gerekir. Bu nedenle AİHM'nin verdiği kararın iyi niyetli bir karar olduğuna inanmıyoruz" şeklinde konuştu.

Taraflar arasında müzakere zemininin oluştuğu bir süreçte, AİHM'nin böyle bir karar almasını iyi niyetli bulmadıklarını vurgulayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ay sonu Kıbrıs'ı ziyaret etmesini de olumlu karşıladıklarını söyledi.



Derviş: AİHM siyasi bir karar aldı



KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Kıbrıs'ta müzakerelerin devam ettiği bir süreçte AİHM'nin siyasi bir karar aldığını belirtti.



90 milyon euro tazminat



AHİM dün aldığı kararla, 1974 Kıbrıs harekatı nedeniyle Ankara'yı Rum yönetimine 90 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.

30 milyon Euro'luk tazminat 1974 Kıbrıs Hareketı'nda kaybolanların ailelerine ödenecek. Geriye kalan 60 milyon Euro ise, Kuzey Kıbrıs'taki Karpaz Yarımadası'nda kalan Rumlara verilecek.