T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: Muhatap görmediğimiz bir ülkeye ödemeyi yapmayı düşünmüyoruz

Ahmet Davutoğlu, AİHM'in Türkiye'ye verdiği Kıbrıs cezasını yorumladı

13 Mayıs 2014 16:11

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin AİHM'nin Kıbrıs'la ilgili verdiği tazminatı ödemeyeceğini söyledi.
    
AİHM'nin taraf olarak gördüğü ülkeyi Türkiye'nin tanımadığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Bu ödemeyi yapmayı gerekli görmüyoruz" dedi.

Kayıp şahıslar için komisyon kurulduğunu, kayıp şahıslarla ilgili teknik araştırmaların devam ettiğini belirten Davutoğlu, "Eğer kayıplarla ilgili bir karar alınırsa, buna Kuzey Kıbrıs'taki Türk kayıpların da dahil edilmesi gerekir. Bu nedenle AİHM'nin verdiği kararın iyi niyetli bir karar olduğuna inanmıyoruz" şeklinde konuştu.

Taraflar arasında müzakere zemininin oluştuğu bir süreçte, AİHM'nin böyle bir karar almasını iyi niyetli bulmadıklarını vurgulayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın ay sonu Kıbrıs'ı ziyaret etmesini de olumlu karşıladıklarını söyledi.


Derviş: AİHM siyasi bir karar aldı


KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Kıbrıs'ta müzakerelerin devam ettiği bir süreçte AİHM'nin siyasi bir karar aldığını belirtti.


90 milyon euro tazminat


AHİM dün aldığı kararla, 1974 Kıbrıs harekatı nedeniyle Ankara'yı Rum yönetimine 90 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etmişti.

30 milyon Euro'luk tazminat 1974 Kıbrıs Hareketı'nda kaybolanların ailelerine ödenecek. Geriye kalan 60 milyon Euro ise, Kuzey Kıbrıs'taki Karpaz Yarımadası'nda kalan Rumlara verilecek.

ETİKETLER

ahmet davutoğlutürkiyekıbrısaihmcezatazminat

İlgili Haberler

Türkiye, Kıbrıs Harekâtı nedeniyle 90 milyon Euro tazminat ödeyecek

Türkiye Strasbourg Mahkemesi tarafından devletlerarası bir davada ilk defa tazminat ödemekle cezalandırılmış oldu

AİHM Kıbrıs kararına tek itiraz Karakaş'tan

AİHM'in Türk yargıcı Işıl Karakaş, Türkiye'nin Kıbrıs Harekâtı hakkında yargılandığı davada, tüm kararlara ‘hayır' oyu kullanan tek üye oldu

Tazminat, müzakereleri etkiler mi?

Beşir Atalay, “Karar, Kıbrıs'taki müzakere sürecini etkilemez” diye konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24