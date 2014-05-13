AİHM Kıbrıs kararına tek itiraz Karakaş'tan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kıbrıs Harekâtı için Türkiye'yi 90 milyon euro tazminata mahkum ettiği karar 16'ya 1'le çıktı. AİHM’in Türk yargıcı Işıl Karakaş, karara 7 sayfalık itiraz gerekçesi yazdı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasında Ada'nın bölünmüş kalması sebebiyle Türkiye'ye verdiği tazminat cezasını karara bağladı.

Türkiye'yi toplam 90 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum eden mahkeme söz konusu tazminatın üç ay içinde Rum Yönetimi'ne ödenmesine hükmetti.

Tazminatın 30 milyon Euro'su yakınları kaybolan aileler için, 60 milyon Euro'su da Karpaz Bölgesi'nde yaşayanlar için ödenecek.

Türkiye böylece, devletlerarası bir davada ilk defa tazminat ödemekle cezalandırılmış oldu.

Mahkemenin 5 kararından ikisi 16'ya 1, diğer 3'ü ise 15'e 2 çıktı. 17 yargıçtan sadece AİHM'in Türk yargıcı Işıl Karakaş tüm kararlara ‘hayır' oyu kullanan tek üye oldu.