Tazminat, müzakereleri etkiler mi?

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye’ye verdiği 90 milyon Euro’luk tazminat kararının Kıbrıs müzakerelerini etkilemeyeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Türkiye hakkında verdiği tazminat kararını değerlendirdi.

Atalay, “Karar, Kıbrıs'taki müzakere sürecini etkilemez” diye konuştu.

AİHM, 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’yla ilgili olarak Türkiye'yi 90 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti.