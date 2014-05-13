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Tazminat, müzakereleri etkiler mi?

Beşir Atalay, “Karar, Kıbrıs'taki müzakere sürecini etkilemez” diye konuştu

13 Mayıs 2014 15:17

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye’ye verdiği 90 milyon Euro’luk tazminat kararının Kıbrıs müzakerelerini etkilemeyeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Türkiye hakkında verdiği tazminat kararını değerlendirdi.

Atalay, “Karar, Kıbrıs'taki müzakere sürecini etkilemez” diye konuştu.

AİHM, 1974'te yapılan Kıbrıs Barış Harekatı’yla ilgili olarak Türkiye'yi 90 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

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