Davutoğlu: MİT’in önemli işleri var, CHP’yle uğraşacak vakti yok

Ağrı'da, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT ile ilgili iddialarına yanıt veren Başbakan Ahmet Davutoğlu "Sayın Kılıçdaroğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok önemli işleri var yapacak, CHP'yle uğraşacak kadar vakti yok" dedi.

Partisinin Patnos İlçe Kongresi’nde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP'yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT hakkındaki açıklamalarına değinen Davutoğlu, “Öyle bir itham ki bu, güya MİT'in CHP içinde birtakım faaliyetler yaptığı, aslında Kılıçdaroğlu kendi acziyetini örtmek için kendi zayıflığını örtmek için bir devlet kurumuna iftirada bulunuyor" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın CHP ile uğraşacak vakti olmadığını belirten Davutoğlu, “ Kılıçdaroğlu'na buradan sesleniyorum, iftiralar üzerine siyaset yapmayın. Devlet kurumlarını zaafiyet içinde göstermeye çalışmayın, çünkü bu kurumlar hepimize lazım. Elinde bir delil varsa Sayın Kılıçdaroğlu, çık ve söyle, çık ve ispat et. İspat edemiyorsan müfterisin, ispat edemiyorsan devlet kurumlarını zayıflatmak üzere faaliyet gösteren bir ihanet içindesin. Sayın Kılıçdaroğlu, Milli İstihbarat Teşkilatının çok önemli işleri var yapacak, CHP'yle uğraşacak kadar vakti yok. Ayrıca hiçbir şekilde, hiçbir devlet kurumu siyasetin içinde değildir ve olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Millete özür borcunuz var

HDP'ye de seslenen Başbakan Ahmet Davutoğlu: "Eğer çözüm sürecinde samimiyseniz 6-7 Ekim olayları dolayısıyla bir kere bu millete bir özür borcunuz var. Bir daha bu milletin evlatlarına sokağa çıkmak için, şiddet için çağrıda bulunmayın. Çözüm sürecinde samimiyseniz bir daha kimseyi bu topraklarda, bu toprakların, bu mekanların üzerinde şiddete davet etmeyin" dedi.