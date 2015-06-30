Davutoğlu: Meclis Başkanlığı seçiminde son turun son oyuna kadar kendi adayımızı destekleyeceğiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis Başkanlığı seçiminin 3. turunda AKP'nin başka bir adaya yöneleceği iddiasına ilişkin olarak, "Bizim bir tane Meclis Başkanı adayımız var. Son turun son oyuna kadar İsmet Yılmaz'ı destekleyeceğiz. Hiçbir arkadaşımızı pazarlık konusu yapmayız" dedi.

Davutoğlu, 25. dönemin ilk grup toplantısında partisinin milletvekillerine seslendi.

TBMM, bugün yeni başkanını belirleyebilmek için sandığa gidecek. 1. ve 2. turda hiçbir partinin adayının Meclis Başkanı seçilmesi beklenmiyor.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Meclis Başkanı adayımızı açıklamadan önce Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz ile ayrı ayrı görüştüm. İki arkadaşımız da diğer arkadaşın adaylık için daha uygun olduğunu ifade etti. 3. turda bizim partimizin başka bir adaya yöneleceği söyleniyor. Böyle birşey yok, son ana kadar kendi adayımızı destekleyeceğiz. Bizim bir tane Meclis Başkanı adayımız var. Son turun son oyuna kadar İsmet Yılmaz'ı destekleyeceğiz. Hiçbir arkadaşımızı pazarlık konusu yapmayız. Bizde siyasi ahlaka aykırı tek bir davranış olmayacak. Siyasi ahlakı ayakta tuttuk tutmaya devam edeceğiz.