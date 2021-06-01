Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Marmara Denizi'nin müsilaj nedeniyle alarm verdiğini hatırlattı. Davutoğlu, "Marmara Denizi’ni kurtarmak yerine inat uğruna siz hâlâ Kanal İstanbul sayıklıyorsunuz?" düşüncesini dile getirdi.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizi alarm veriyor, müsilaj denilen deniz salyası her yere yayılıyor, canlılar ölüyor! Ne tedbiri aldınız, ne yapıyorsunuz? Marmara Denizi’ni kurtarmak yerine inat uğruna siz hâlâ Kanal İstanbul sayıklıyorsunuz? Bu nasıl bir akıl, bu nasıl bir vicdandır?" ifadesini kullandı.

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